人民网北京9月23日电 （记者王连香）“全球新能源汽车产业已进入高速发展新阶段，汽车价值链正由制造环节向全生命周期全价值链条拓展。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在首届全球汽车新生态发展大会暨2023中国新能源汽车零部件交易会上表示，基于新能源汽车全生命周期打造新价值链，塑造产业新竞争力，是当前行业高度关注的重要议题。

张永伟指出，传统汽车产业“以制造为中心”的价值链面临重构，并总结了汽车价值链、产业链加速重构的几大特点：

一是服务价值链的价值创造空间越来越大，中国汽车市场千人保有量已经超过两百辆，进入到了成熟汽车市场。从西方成熟汽车市场的发展经验来看，进入成熟汽车市场阶段后，市场的价值创造越来越依靠服务环节。

二是汽车服务的价值由传统燃油车为主，转变为新能源汽车为主，形成了以新能源汽车为核心的新服务体系，新服务生态。新能源汽车保有量到2030年有望达到8000万辆以上，服务生态也将出现大量商业机会。如数字化营销、新能源汽车跨境电商、能源服务、车辆年检、保险、售后服务、智能电动二手车、关键部件回收等。

三是生态服务具有比制造更长的生命周期，相较于以制造化为核心，以服务化为核心的产业价值链具有更长的生命周期。

四是服务生态具备与制造环节同等规模的市场体量，国外成熟汽车市场产业链结构中，制造规模是1/5（21%），服务则占将近三成（33%）。我国现在服务是将近1/10，制造将近1/2。按照成熟汽车市场生态服务的市场规模明显高于制造环节来看，我国汽车生态服务市场还有很大的发展空间。

五是汽车产业的管理也正由“购买管理”转向“使用管理”，过去以供给侧管理为核心，管制造、管购买，转向围绕着消费侧、使用侧为核心。

张永伟表示，与汽车相关的金融保险、能源充电、数据与信息服务、检测认证、电池回收、二手车、售后服务、汽配、物流、改装、国际化等十余个新能源汽车领域的服务化新业态值得行业关注。

“以整车企业为链主企业，协同关键零部件等产业链企业开展全国产业替代攻关，会成为汽车产业高质量发展的重点方向。”中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡认为，在产业链、价值链重塑的过程中，产业链自主可控的要求会越来越高。

国家市场监管总局原网络交易监管司副司长严冯敏介绍，数据显示，目前我国汽车售后服务在汽车产业全生命周期中的比重较低，仅占12%左右，新能源汽车更低，不到1%。传统的汽车售后服务理念、服务手段、服务方式不适应以客户为中心和数字化转型的要求，亟待完善和变革。

严冯敏表示，汽车后市场发展滞后制约产业的可持续发展，主要体现在三个方面，一是与燃油车相比，新能源汽车售后服务的市场不成熟，出现整车强、售后弱的问题；二是新能源二手车保值率低、贬值时间短；三是充换电网络建设和运营管理相对滞后。

目前，全球汽车产业正处于深度变革期，产业链、价值链正在发生重大变化。传统的汽车价值链以制造为中心，但进入智能电动汽车时代以后，汽车产业链的边界进一步拓宽，继生产制造之后，服务化将成为汽车价值链的新高地，即“服务化新赛道”。

(责编：王连香、高雷)

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