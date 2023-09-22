人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

钱学森“智启少年，科创未来”公益行动启动

2023年09月22日16:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月15日电 （记者赵竹青）记者从北京灵境智慧公益基金会获悉，基金会首期重点项目钱学森“智启少年，科创未来”公益行动近日正式启动。

记者了解到，该基金会由上海交通大学钱学森图书馆馆长、钱学森教育工作委员会主任委员、钱学森之子钱永刚教授发起并担任理事长。在近日举行的基金会成立仪式现场，钱永刚发起了基金会首期重点项目钱学森“智启少年，科创未来”公益行动倡议。

钱永刚表示，基金会将推动钱学森班、钱学森校和钱学森少年科学院的发展建设。此外，基金会还将设立钱学森奖学金，落实钱学森科创航天等研学实践活动，助力帮扶教育薄弱区域学校，共同打造乡村教育协同发展的新引擎。

基金会相关负责人表示，将坚持弘扬钱学森“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人“的科学家精神，积极实践钱学森大成智慧教育理念，从学前阶段开始推动科学兴趣的引导和培养，激发孩子们崇尚科学、探索未知的兴趣，建立完备的钱学森科普教育体系，提升孩子们好奇心、想象力，增强科学兴趣和创新意识，把弘扬科学精神贯穿于教育全过程，夯实全民科学素质提高的根基。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
钱学森“智启少年，科创未来”公益行动启动
　　人民网北京9月15日电 （记者赵竹青）记者从北京灵境智慧公益基金会获悉，基金会首期重点项目钱学森“智启少年，科创未来”公益行动近日正式启动。 记者了解到，该基金会由上海交通大学钱学森图书馆馆长、钱学森教育工作委员会主任委员、钱学森之子钱永刚教授发起并担任理事长。…
“地铁时光列车” 带您重温“老故事”
　　人民网北京9月22日电（王天乐 实习生杨帆）在北京地铁一号线上的“时光列车”吸引着不少乘客打卡拍照。绿色横排座椅，仿旧样式的风扇……地铁公司对列车内外包内容进行“装修”，让乘客体验出“老地铁”的感觉。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部