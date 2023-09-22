人民网北京9月15日电 （记者赵竹青）记者从北京灵境智慧公益基金会获悉，基金会首期重点项目钱学森“智启少年，科创未来”公益行动近日正式启动。

记者了解到，该基金会由上海交通大学钱学森图书馆馆长、钱学森教育工作委员会主任委员、钱学森之子钱永刚教授发起并担任理事长。在近日举行的基金会成立仪式现场，钱永刚发起了基金会首期重点项目钱学森“智启少年，科创未来”公益行动倡议。

钱永刚表示，基金会将推动钱学森班、钱学森校和钱学森少年科学院的发展建设。此外，基金会还将设立钱学森奖学金，落实钱学森科创航天等研学实践活动，助力帮扶教育薄弱区域学校，共同打造乡村教育协同发展的新引擎。

基金会相关负责人表示，将坚持弘扬钱学森“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人“的科学家精神，积极实践钱学森大成智慧教育理念，从学前阶段开始推动科学兴趣的引导和培养，激发孩子们崇尚科学、探索未知的兴趣，建立完备的钱学森科普教育体系，提升孩子们好奇心、想象力，增强科学兴趣和创新意识，把弘扬科学精神贯穿于教育全过程，夯实全民科学素质提高的根基。

(责编：赵竹青、高雷)

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