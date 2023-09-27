记者去哪儿：真香！来社区食堂看“小饭桌”背后的“大民生”
工作日中午，不到11点，北京市长安商场里的“社区食堂”排起了长队，“银发族”们拿着餐盘，等待用餐。不一会儿，卤鸡腿、炖牛肉、小炒肉、虾仁豆腐、西红柿炒鸡蛋等十余种菜品悉数登场，27张餐桌115个餐位很快满座，午间的社区食堂里，井然有序又热气腾腾。
记者了解到，这家位于西城区月坛街道的养老餐集配中心，一方面满足了周边老年人、社区居民、上班族的简单用餐；与此同时，承载养老餐集配中心的功能，为辖区内基本养老对象提供精准助餐服务。
“月坛街道辖区面积4.13平方公里，有26个社区，其中60岁以上老龄人口29000余人，占比达28%，呈现出老龄化程度高、为老需求多元化的特点。”西城区月坛街道市民服务中心副主任陈海宾对《记者去哪儿》栏目表示，集配中心满足了老年人对助餐服务多样性、丰富性的需求，解决了老年人“做饭难”“吃饭难”等问题，助餐点建设增强了便民服务商圈综合服务能力，更是带动商圈生活服务品质全面提升。
据集配中心相关负责人张珊珊介绍，集配中心以开放式自助餐形式进行零售，每餐菜品有12-15种、主食5种、汤品和粥免费供应，口味满足老人少油少盐软烂的口味。菜品老人自由选择，称重计量，按两结算，60岁以上持老年卡2.98元/两、普通人群3.29元/两。
面对记者采访，“方便”“实惠”“口味好”成为老人们口中的关键词。“来这儿吃饭，荤素搭配得挺好，价格也不贵，我们老两口吃一顿再打包点熟食、面点回家，这晚餐也解决了。”一位用餐的老人对《记者去哪儿》栏目表示。
“民以食为天”。柴米油盐、一日三餐是生活琐事，更是民生大事。去年10月，住房和城乡建设部、民政部联合发布的《关于开展完整社区建设试点工作的通知》提到，试点社区应规划配建食堂等便民商业服务设施。今年7月，商务部等13部门联合发布《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》，提出“探索发展社区食堂，建立老年人助餐服务网络”。各地方也纷纷出台相应政策，完善老年助餐服务，推进社区食堂建设。
现如今，随着“一刻钟便民生活圈”加快建设，“社区食堂”正切实改善老年人吃饭难的问题，提升居民幸福感、获得感。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 武汉东西湖区：以新姿态拥抱新“赛段”
- 人民网北京9月27日电 （欧阳易佳）在封装车间内，武汉当代华路光电技术有限公司董事长李罡正带领团队对一款摄像头模组产品进行性能优化测试。 李罡介绍，通过推进产品整体向高像素、大像面、超薄化发展，有效提升了摄像头模组在智能手机、汽车电子、物联网等智能终端中发挥核心作用。…
- 评论
- 关注