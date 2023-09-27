人民网记者 车柯蒙 王天乐

工作日中午，不到11点，北京市长安商场里的“社区食堂”排起了长队，“银发族”们拿着餐盘，等待用餐。不一会儿，卤鸡腿、炖牛肉、小炒肉、虾仁豆腐、西红柿炒鸡蛋等十余种菜品悉数登场，27张餐桌115个餐位很快满座，午间的社区食堂里，井然有序又热气腾腾。

记者了解到，这家位于西城区月坛街道的养老餐集配中心，一方面满足了周边老年人、社区居民、上班族的简单用餐；与此同时，承载养老餐集配中心的功能，为辖区内基本养老对象提供精准助餐服务。

“月坛街道辖区面积4.13平方公里，有26个社区，其中60岁以上老龄人口29000余人，占比达28%，呈现出老龄化程度高、为老需求多元化的特点。”西城区月坛街道市民服务中心副主任陈海宾对《记者去哪儿》栏目表示，集配中心满足了老年人对助餐服务多样性、丰富性的需求，解决了老年人“做饭难”“吃饭难”等问题，助餐点建设增强了便民服务商圈综合服务能力，更是带动商圈生活服务品质全面提升。

据集配中心相关负责人张珊珊介绍，集配中心以开放式自助餐形式进行零售，每餐菜品有12-15种、主食5种、汤品和粥免费供应，口味满足老人少油少盐软烂的口味。菜品老人自由选择，称重计量，按两结算，60岁以上持老年卡2.98元/两、普通人群3.29元/两。

面对记者采访，“方便”“实惠”“口味好”成为老人们口中的关键词。“来这儿吃饭，荤素搭配得挺好，价格也不贵，我们老两口吃一顿再打包点熟食、面点回家，这晚餐也解决了。”一位用餐的老人对《记者去哪儿》栏目表示。

“民以食为天”。柴米油盐、一日三餐是生活琐事，更是民生大事。去年10月，住房和城乡建设部、民政部联合发布的《关于开展完整社区建设试点工作的通知》提到，试点社区应规划配建食堂等便民商业服务设施。今年7月，商务部等13部门联合发布《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》，提出“探索发展社区食堂，建立老年人助餐服务网络”。各地方也纷纷出台相应政策，完善老年助餐服务，推进社区食堂建设。

现如今，随着“一刻钟便民生活圈”加快建设，“社区食堂”正切实改善老年人吃饭难的问题，提升居民幸福感、获得感。

(责编：申佳平、吕骞)

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