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我国工业企业利润加快恢复 8月份增长17.2%

2023年09月27日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年8月份，规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%。1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，降幅比1—7月份收窄3.8个百分点。

国家统计局工业司统计师于卫宁分析，8月份，随着一系列推动宏观经济回升向好政策效果不断显现，工业生产稳步回升，企业利润恢复明显加快，工业企业效益状况呈现以下主要特点：

工业企业营收改善，当月营收恢复增长。随着工业生产稳步回升，产销衔接状况好转，工业企业营收逐步改善。1—8月份，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.3%，降幅较1—7月份收窄0.2个百分点。其中，8月份企业营业收入在连续三个月下降后首次实现增长，由7月份同比下降1.4%转为增长0.8%，为利润由降转增创造了有利条件。

工业企业盈利加快恢复，当月利润由降转增。今年以来，工业企业利润降幅逐月收窄。1—8月份，规上工业企业利润同比下降11.7%，降幅较1—7月份收窄3.8个百分点，回升明显加快。其中，8月份规上工业企业利润同比增长17.2%，自去年下半年以来，工业企业当月利润首次实现正增长。工业品价格降幅连续两个月明显收窄，企业营收连续三个月下降后首次增长，带动工业企业利润由降转增，效益恢复向好态势明显。

三大门类利润均有改善，七成以上行业利润回升。1—8月份，采矿业利润同比下降20.5%，降幅较1—7月份收窄0.5个百分点；制造业利润下降13.7%，降幅收窄4.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长40.4%，增速加快2.4个百分点。分行业看，在41个工业大类行业中，有30个行业利润增速加快，或降幅收窄、由降转增，行业改善面超七成。

装备制造业利润增长加快。工业新动能持续壮大，新能源汽车、锂离子电池、光伏设备、动车组等产品生产较快增长，装备制造业发展动力不断增强。1—8月份，装备制造业利润同比增长3.6%，增速较1—7月份加快1.9个百分点。装备制造业利润增速高于规上工业平均水平15.3个百分点，持续引领工业企业利润稳步恢复。分行业看，电气机械、铁路船舶航空航天运输设备行业利润分别增长33.0%、32.5%，保持较高增速；汽车行业利润增长2.4%，增速加快1.4个百分点；电子行业受产销回升等因素带动，利润降幅收窄5.8个百分点。

原材料制造业利润降幅明显收窄。随着下游需求逐步恢复，部分大宗商品价格持续回升，原材料行业利润明显好转。1—8月份，原材料制造业利润同比下降42.9%，降幅较1—7月份收窄8.0个百分点，带动规上工业利润降幅收窄2.5个百分点，对工业企业利润改善作用较大。分行业看，受成品油价格变动、利润同期基数较低等因素带动，石油加工行业利润降幅较1—7月份收窄18.1个百分点；受钢铁和有色金属价格回升、企业产销改善带动，钢铁、有色冶炼行业利润降幅分别收窄33.4和9.7个百分点。从8月份当月情况看，石油加工、钢铁行业均由上年同期全行业净亏损转为盈利。

消费品制造业盈利持续改善。扩内需、促消费政策效果持续显现，消费品市场加快恢复，带动消费品制造业利润持续改善。1—8月份，消费品制造业利润同比下降12.0%，降幅较1—7月份收窄1.6个百分点。其中，皮革制鞋、食品制造行业利润分别增长16.0%、0.4%，利润均由1—7月份的同比下降转为增长；农副食品加工、造纸、纺织行业利润降幅分别收窄6.6、6.3和5.3个百分点。

不同类型企业利润均有回升。随着一系列提信心、促发展政策措施深入实施，各类经营主体效益持续好转，活力不断增强。1—8月份，规上工业企业中，国有控股、外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较1—7月份分别收窄3.8和1.3个百分点；私营企业利润降幅收窄6.1个百分点，回升速度较快。大型、中型、小型企业利润降幅分别收窄4.1、3.4、3.4个百分点。

企业单位成本下降，营业收入利润率提高。近期部分工业品出厂价格持续回升，带动企业营收改善，而原材料为前期购入，价格相对较低，促进企业单位成本下降，盈利空间扩大。8月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.86元，同比减少0.87元，环比减少0.29元；营业收入利润率今年以来首次同比提高，达到6.41%，同比提高0.90个百分点，环比提高1.15个百分点，企业盈利能力明显改善。

“总体看，工业企业利润恢复明显加快，但累计利润降幅仍然较大。下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动各项政策措施落实落细，持续推进新型工业化，不断提高供给质量，着力扩大有效需求，持续提振市场信心，激发经营主体活力，不断推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。”于卫宁说。

(责编：杨曦、吕骞)
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