工程师对优化后自动点胶的产品进行检查。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京9月27日电 （欧阳易佳）在封装车间内，武汉当代华路光电技术有限公司董事长李罡正带领团队对一款摄像头模组产品进行性能优化测试。

李罡介绍，通过推进产品整体向高像素、大像面、超薄化发展，有效提升了摄像头模组在智能手机、汽车电子、物联网等智能终端中发挥核心作用。“现在我们建设有7条COB摄像头封装线、14条智能摄像头模组测试生产线，以及2条研发试验生产自动化生产线，拥有发明专利5件以上，实用新型专利40件以上，自动化程度达100%。”

摄像头模组产业是武汉布局现代产业体系中的一环，近日，“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团近日走近武汉，看现代产业高质量发展。

近年来，武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)着力构建“1+4”为主导的现代产业体系，奋力打造产城融合“中国网谷”，以新姿态拥抱新“赛段”。

相关负责人介绍，武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)从食品、机电、物流3大传统行业发展模式，逐步发展为以网安基地为核心的“1+4”产业发展模式。“1”是网络安全和大数据产业，依托国家网络安全人才创新基地，推动数字产业化。“4”是以数字赋能，推动产业数字化，发展电子信息产业、智能制造产业、食品大健康产业、现代商贸物流产业。