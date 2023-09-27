本报记者 王 珂

当前，沉浸式文旅受到游客青睐。沉浸式演艺、沉浸式夜游、沉浸式展览展示、沉浸式街区……近日，在2023北京文化论坛“文旅融合”平行论坛上，第一批24家全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目正式授牌。

沉浸式旅游带来哪些新体验？下一步如何推动相关产业高质量发展？记者进行了采访。

智慧旅游融合创新发展，沉浸式产品受青睐

走进陕西西安曲江新区长安十二时辰主题街区，浓浓的文化气息扑面。

在上元安康踏歌台上，演员还原唐代名画《簪花仕女图》；在仙山红龙的青绿山水间，与“白居易”隔空对话……边走边看，视觉、听觉与情绪随着一场场演出逐步深入，沉浸到这场关于历史文化的美妙演绎中。

行走在长安十二时辰主题街区，不同故事中的人物，为这个智慧旅游沉浸式空间场景注入更多生动元素。这条唐文化体验主题街区集唐乐歌舞演艺、文化社交休闲等为一体，通过虚拟现实手段让游客直观感受唐文化。

近年来，我国文旅市场快速发展，沉浸式文旅产品越来越受游客喜爱。在北京、上海、杭州、武汉、成都等重点旅游城市，“沉浸式”成为游客搜索旅游产品的热词。

为了推进智慧旅游融合创新发展，文化和旅游部开展了智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作，并于近日公布首批入选的24个项目名单，推动全国智慧旅游沉浸式体验新空间产业化、标准化、规模化发展。

文化和旅游部相关负责人表示，智慧旅游沉浸式体验新空间，是指依托旅游景区、度假区、休闲街区、工业遗产、博物馆等场所或相关空间，运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技，并融合文化创意等元素，通过文旅融合、虚实结合等方式，让游客深度介入与互动体验而形成的一种旅游新产品、消费新场景。

“沉浸式旅游走热，得益于供给端持续发力，不断满足市场新需求。”北京联合大学旅游学院教授刘敏认为，从供给看，互联网、虚拟现实等新技术在文旅领域加速应用，带动沉浸式旅游等智慧旅游供给不断创新。从需求看，旅游消费呈现明显的个性化、多样化趋势，游客对文旅融合新产品的需求更旺盛，为文旅创新发展提供了广阔空间。

在长安十二时辰主题街区，“IP+夜游”模式形成了独具特色的夜演、夜游、夜市三大“夜经济”板块，吸引更多游客放慢脚步深度体验，有效提高了过夜游客率，带动了餐饮、酒店、休闲、娱乐等产业发展。

推动文旅深度融合，为恢复和扩大消费注入新动力

夜登名楼，江风阵阵，《夜上黄鹤楼》在湖北武汉精彩上演，经典诗词和穿越场景隐现于情景剧中。现场的游客不约而同跟随画外音一起吟诵诗词，展开一场跨越时空的对话。

在黄鹤楼下的诗碑廊旁和主楼广场瞰川亭处的时空驿站，穿着传统服饰的工作人员与现场游客对诗、合影，多种互动进一步丰富了游客体验。在诗词市集，游客可以自己制作诗词团扇或明信片，享受现场手作的乐趣。

推动旅游市场快速发展，文旅融合是当前的明显趋势，不仅给游客带来新体验，也带动形成文旅市场新的增长点，为恢复和扩大文旅消费注入新的动力。沉浸式旅游通过挖掘、提取、展现优秀传统文化，实现了文旅深度融合，丰富了旅游内涵。

随着我国旅游消费需求不断升级，旅游方式从走马观花式的“赶景点”向深度游览、互动式旅游转变。沉浸式体验新空间通过融入更多文化元素，提升了游客的参与感。

无人机表演、光影水秀、烟花秀……在山东济宁曲阜尼山圣境景区，沉浸式文化夜游主题活动“尼山圣秀”吸引了大批游客。

“尼山圣秀”依托科技手段，以天空为幕，将音乐、喷泉、激光、水雾、烟花等融合，音乐与喷泉交响、激光投影与烟花表演立体呈现，为游客打造充满惊喜和魅力的沉浸式新体验。

中国传媒大学文化发展研究院副院长卜希霆认为，沉浸式旅游通过空间和场景的重构，实现了文化和旅游深度融合，不仅为游客提供了更丰富的感知体验，也为文化传承、传播提供了更好的体验场景，让更多文化遗产得以保护和开发利用，传统旅游空间在叠加技术和文化之后焕发新活力。

加大优质产品供给，推动沉浸式文旅集约化立体化发展

走进上海天文馆，登录天文馆元宇宙时光机，可以开启时光穿梭之旅。在同一时间，能看到春季鲜花盛开、冬季银装素裹，感受夜幕璀璨、雨雾朦胧，尽阅天文馆建筑之美。

以“上海自贸区临港新片区数字孪生城”建设为契机，上海天文馆深化数字化建设，打造天文元宇宙沉浸式体验产品，构建智慧旅游沉浸式体验新空间。

据介绍，上海天文馆创新天文元宇宙沉浸式体验架构，在建筑形体上运用轨迹、球体、曲线、悬浮等手法，创造出独特的空间形态，当人们漫步其中时，可以体验到各种天文现象，为参观者创造了一段全景式、多感官、超现实、艺术化的天文探索旅程。

文化和旅游是拉动内需、繁荣市场、扩大就业的重要产业，在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着显著作用。专家表示，当前，文旅市场发展势头良好。进一步激发市场活力，要加大优质旅游产品供给力度，而以沉浸式旅游体验为代表的智慧旅游就是发力的重点方向之一。

夜幕降临，灯光辉映。长328米、高15米的夯土墙上，动态的《清明上河图》《千里江山图》徐徐展开，近千年的历史情景通过巨幅“画卷”生动展现……位于河南郑州国际文化创意产业园的“只有河南·戏剧幻城”智慧旅游沉浸式体验新空间，为游客打造了游园观剧全新体验。开园两年多来，观剧人次已超千万。

数字大屏上，汉字“雨”缓缓飘落，轻轻触摸，汉字散开，空间内“下起大雨”……北京朝阳大悦城内的teamLab无相艺术空间，让很多游客感觉身临其境。在近1万平方米的空间内，森林、海洋、天空等元素艺术化再现，30多个互动新空间作品组成一场“探秘宇宙之旅”，让这里成为北京文旅市场的热门目的地之一。

“文化是沉浸式文旅项目的基础。”北京第二外国语学院教授厉新建认为，在沉浸式体验项目中，地域特色、科技创新、历史文化、时尚观光四个要素缺一不可，要增强文化支撑，使旅游体验变得更丰厚。

武汉星月云旅游开发有限责任公司副总经理徐维华认为，沉浸式旅游发展有两大趋势：一是业态集群化。以沉浸式的方式赋能文化景区、文化街区及文化园区，与餐饮、住宿、旅游、购物和娱乐等行业相关要素的创新相结合，使原本独立的旅游消费点形成组团化、规模化结构。二是旅游立体化。更多新技术的广泛应用，将给体验者带来多维度、全包围式、交互感强的体验。

专家认为，沉浸式旅游具有广阔的发展空间。首批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点名单的公布，有助于充分发挥行业内的引领示范作用，带动沉浸式旅游等旅游新业态、新体验更好发展。文旅企业应紧跟消费趋势，打造更多样化、高品质的沉浸式旅游产品，激发文旅消费更大的潜力。

（实习生贾司瑒参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年09月27日 18 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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