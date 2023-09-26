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生态环境部：将黑土地生态破坏问题列入中央生态环保督察工作重点

2023年09月26日20:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月26日电 （欧阳易佳）“我们高度重视黑土地保护相关工作，加强黑土地生态保护监管。”生态环境部新闻发言人刘友宾在今日举行的新闻发布会上表示，中央生态环境保护督察把黑土地生态破坏作为重点，查实并公开曝光一些地方黑土地保护不力和治理不到位等突出问题，充分发挥警示震慑作用。

黑土地是一种珍贵的土壤资源，被誉为“耕地中的大熊猫”，主要分布在我国东北三省和内蒙古自治区东部部分地区。

刘友宾表示，生态环境部将持续加大黑土地生态环境保护工作力度，进一步强化农用地土壤污染源头防控，依法查处黑土地生态环境破坏问题，推动实现黑土地环境质量稳中向好，让祖国的东北大地永保“沃野千里、植被丰茂”的壮丽景色。

“扎实开展耕地土壤污染防治，目前四省区耕地土壤环境质量总体良好。”刘友宾说，通过深入实施农用地土壤重金属污染源头防治行动，支持内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江四省区开展土壤污染溯源、断源，从根本上解决了一批影响土壤环境质量的突出污染问题。

刘友宾介绍，通过积极推进农业面源污染治理，持续打好农业农村污染治理攻坚战，在四省区选择典型县（市）开展农业面源污染治理与监督指导试点，坚持问题导向，促进农业投入品减量增效，加强秸秆等农业废弃物资源化利用，提升耕地质量。

“我们同样注重搭建黑土地高水平保护科研平台。”刘友宾补充，生态环境部与北大荒农垦集团联合建设“北大荒黑土地生态环境保护综合实验室”，汇集全国相关领域的高水平科研团队，重点开展黑土地生态环境综合监测、污染与生态调查评价、黑土地可持续利用等方面的研究。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、章斐然)
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