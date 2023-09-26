人民网北京9月26日电 （欧阳易佳）“近年来，环评文件质量持续改善，环评市场进一步激发活力。”在今日召开新闻发布会上，生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全表示，生态环境部门将坚持“严”的基调，坚决惩处环评弄虚作假，按季度对环评人员从业异常情况开展预警，以环评文件智能复核查重及时发现苗头性问题，联合人社部门常态化排查严打“挂靠”等行为，清除违法违规从业的“土壤”。

据了解，5月份宣判的山东锦华环保科技有限公司环评造假案，4人获刑；不久前宣判的江西展航环保科技有限公司环评造假案，8人获刑，环评单位的实际控制人、法定代表人、“挂靠”环评工程师等违法犯罪分子受到了法律的严惩。

刘志全认为，环评单位在建设项目环评工作中起技术支撑作用，对环评文件内容和结论承担直接责任，在从业中必须依法经营、诚信经营，依靠提供高质量的环评文件赢得市场，如果有人唯利是图、胆敢以身试法，必将受到法律的严惩。

“环评工程师在环评文件编制中作为编制主持人起着至关重要的作用，所有环评工程师和所有环评从业人员都应当守好环评从业的底线。建设单位也务必严格落实主体责任，对环评文件的内容和结论进行审核。”刘志全说，“同时，环评审批、评估部门和专家必须严格落实把关责任。对存在质量问题的环评文件通过审批的，一并对审批部门、评估机构及专家予以通报，对属于严重质量问题的，要求依法撤销批复并严格责任追究。”

刘志全表示，下一步，生态环境部门将积极协调地方和公检法等部门强化行政执法与刑事司法衔接，落实“两高”联合发布的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，对环评造假露头就打。同时，坚持着眼长远，修订《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，全面强化环评文件质量监管。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、章斐然)

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