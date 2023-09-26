竞赛现场。图片来源：国家林业和草原局

人民网北京9月26日电 （欧阳易佳）据国家林业和草原局消息，第七届全国国有林场职业技能竞赛在吉林省蛟河市成功举办。来自全国30个省（区、市）、四大森工集团、大兴安岭林业集团和中国林科院的36支代表队144名队员参加了造林更新工和营林试验工两个工种的比赛。

竞赛现场。图片来源：国家林业和草原局

该项竞赛由国家林草局联合中国农林水利气象工会、中国就业培训指导中心共同主办，是迄今为止我国林草行业按照先进森林经营理念和国家职业竞赛规则举办的规模最大、影响最深、标准最高、参与度最广的技能赛事。

经过两天的激烈角逐，湖南省代表队荣获团体一等奖。吉林省代表队的胥剑宇、湖南省代表队的何建国和黑龙江省代表队的王凯荣获造林更新工项目个人一等奖，吉林省代表队的刘志伟、湖南省代表队的方大文和黑龙江省代表队的常春雷荣获实验员（营林试验工）项目个人一等奖。

竞赛现场。图片来源：国家林业和草原局

(责编：罗知之、章斐然)

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