人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）2023年9月28日，作为C919大型客机的全球首发用户，中国东航再次与中国商飞签署购机协议，在2021年签订首批5架的基础上，再增订100架C919大型客机，这标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单，东航同时成为当前C919大型客机的全球最大用户，也标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业采购、交付和运营全面开启。

国产大飞机C919。受访方供图

据了解，C919是中国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的大型客机。2022年12月9日，东航正式从中国商飞接收全球首架C919飞机。2023年5月28日，东航圆满完成C919首个商业航班，标志着该机型研发、制造、取证、投运“全面贯通”；7月16日东航又接收第二架C919大型客机，商业运营稳步推进。

记者从东航获悉，截至2023年9月26日，东航2架C919飞机累计安全飞行1140.15小时，其中商业运行867.19小时，累计执行商业航班296班，平均客座率超73%，承运旅客超3.5万人次。

东航相关负责人表示，按照计划，此次购买的C919将于2024年至2031年分批交付。其中，2024年计划交付5架，2025年至2027年每年计划交付10架，2028年至2030年每年计划交付15架，2031年计划交付20架。“东航未来可能根据市场情况和公司运力规划调整该飞机交易项下飞机的具体引进时间和机型。”

该负责人表示，新一批C919引进后将主要投放至东航主基地市场及重要商务、旅游干线市场，不断扩大市场影响力、建立良好用户口碑，从而实现国产民机和东航自身高质量发展的双赢局面，为中国式现代化新征程贡献民航力量。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经