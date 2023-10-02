王绍绍

茫茫黄海，壮阔无垠。国庆期间，江苏省连云港市灌云县的开山岛上绿荫蓊翳，来自国网江苏电力开山岛党员服务队的队员与守岛人们，正在对岛上的电力附属设施进行巡检维护，确保开山岛的安全用能。

江苏连云港灌云县开山岛。受访者供图

在智能微电网“风光储”一体化的开山岛光伏发电现场，开山岛党员服务队队长顾祝森正在和队友孙存东讨论光伏发电系统的保养方案。自从2019年6月开山岛投运建成全国首个海岛智能微电网以来，这已是顾祝森第812次带领队员对岛上的微电网进行运维。

在为开山岛的电力服务过程中，顾祝森等服务队员与“开山岛夫妻哨”王继才夫妇早已结缘。王继才与妻子王仕花是开山岛上坚守了32年的守岛人，他们因艰苦奋斗、爱国奉献的精神，在2014年被中宣部授予全国“时代楷模”的称号。王继才逝世后，王仕花在开山岛上继续书写着属于守岛人的坚韧故事。

“2000年是我第一次上岛，印象最深的就是当时岛上的条件很艰苦，王继才夫妇二人坚守在没有电、没有干净的水、半年才送一次给养的岛上，唯一一台柴油发电机，也只是在写巡岛日志的时候才舍得用一会儿。”回忆起20多年前的第一次上岛，顾祝森的心中仍然动容。

考虑到岛上的值班点多布设在悬崖峭壁处，天黑巡逻危险重重，离岛上岸后，顾祝森和同事们给王继才夫妇送去了手电筒和安全帽。后来，只要开山岛上出现用电故障，顾祝森和同事们都会第一时间赶到，不仅是为了海岛供电的正常运行，也是为了在岛上坚守的王继才夫妇。

在开山岛上，风机的叶片向海“揽”风、旋转不停，源源不断地为海岛输送着“绿电”。

“施工难度大、作业时间短、安全风险高，我们在建设30千瓦风机过程中面临过艰巨挑战。”顾祝森在风机下巡检时，用手指了指风机边上的一个山洞，感慨不已。

为了保证风力发电机的建设，顾祝森团队需要在海边坚硬的花岗石上打入风机基础钢筋铆钉，搭建发电机框架，进行混凝土浇筑。这一切作业只能在落潮时进行，所以每天给他们施工作业的时间仅有3个小时。“为了和潮汐抢时间，我们就住在了风机边上的这个山洞里，一住就是60多天。”顾祝森说。

开山岛的“光明”来之不易。每每在岛上见到这群熟悉的身影，如今仍坚守在岗位上的王仕花总是难掩感动。“我目睹了开山岛智能微电网和海水淡化建设的全过程。微电网投运的当天晚上，我还特意将岛上的所有灯全部打开了，开山岛从未如此光亮。”

开山岛微电网的投运建设。受访者供图

如今，开山岛全岛用能实现全部电气化、清洁化，成为“零碳岛”。目前，岛上光伏和风电可满足日常用电需求，即便是在台风、暴雨等极端情况下，储能设备和备用发电机也可保障全岛3天的正常用电。同时，岛上海水淡化设备解决了用水难题，让守岛人喝上了直饮水。

截至目前，开山岛智能微电网和海水淡化项目累计稳定运行1556天，为海岛输送了46万千瓦时清洁绿色电能和460吨饮用水。谈及国庆期间的检修和运维工作，顾祝森干劲十足。“‘为人民服务不是一天的事，而是一辈子。’这句话是我们服务队对王继才大哥信守的承诺，也是履职服务为民的行为信条。”他说，“我们要让岛上用好电，永葆开山岛的‘光明’。”

(责编：孙红丽、吕骞)

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