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10月1日全国铁路预计发送旅客1720万人次

2023年10月01日12:37 | 来源：人民网
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人民网北京10月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月30日，全国铁路发送旅客1706.6万人次，运输安全平稳有序。10月1日，铁路短途客流增加，整体客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1720万人次，开行旅客列车11574列，其中增开1179列。

铁路部门持续优化运输组织，挖掘运输潜力，充分运用铁路12306售票大数据，及时在热门方向和区间灵活增加运力投放，更好地满足旅客群众出行需求。

太原局集团公司在大西高铁、石太客专等热门线路增开旅客列车53列；郑州局集团公司增开去往洛阳、南阳、濮阳、商丘、安阳等旅游城市的管内旅客列车42列；济南局集团公司增开旅客列车68列，重联动车组列车40列，普速列车加挂车辆112辆；上海局集团公司增开旅客列车188列，重联动车组列车231列，普速列车加挂车辆142辆；南宁局集团公司在南宁至北海、桂林、三江间增开动车组列车14列；成都局集团公司在成贵高铁、渝贵高铁、新成昆铁路等线路增开旅客列车86列；兰州局集团公司增开去往乌鲁木齐、成都、北京等方向普速列车8列，增开管内短途动车组列车18列。

各地铁路部门精心做好旅客出行服务，落实便民利民举措，提升客运服务品质，让旅客出行体验更美好。

哈尔滨局、武汉局、济南局、南昌局、青藏集团公司在部分车站、列车开展丰富多彩的迎国庆文艺活动，铁路职工和旅客一道唱红歌、做剪纸、朗诵诗歌，共同祝福祖国生日快乐；北京局集团公司北京南站优化旅客进出站流线，有序疏导客流，提升旅客出行效率；郑州局、南宁局、成都局组织党员突击队、青年志愿者深入各大车站重点处所引导旅客乘降、提供温馨服务；西安局集团公司开行“秋游秦岭”主题定制旅游列车，为游客假日出行提供新的选择；上海局集团公司在杭州、宁波、温州等亚运主要赛事主办地火车站增加工作人员，保障亚运会运动员、裁判员和观众出行；昆明局集团公司在中老铁路国内段推出“五色中国结”特色服务，为重点旅客出行提供更多便利；乌鲁木齐局集团公司南疆阿克苏、喀什站安排专人为少数民族旅客购票、乘车提供“双语”服务。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。国庆黄金周铁路客流大，请旅客朋友合理安排行程，按规定携带随身物品，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)
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