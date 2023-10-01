人民网记者 许维娜

“这趟旅行的目的，是带孩子更深层次地体会和感悟红色文化，增强民族自豪感和爱国情怀。今天我们参观了陕甘边照金革命纪念馆，逛了薛家寨，晚上在照金红色文化创意街区里品尝特色美食、欣赏非遗演出，临走前还买了一套当地产的艾绒被，不仅能在周末放松身心，还是一场很有意义的红色之旅。”刚刚过去的周末假期，来自西安的张先生专程带家人来到铜川市耀州区照金镇，开启了一场红色文化的省内周边游。

“日照锦衣，遍地似金。”照金，位于铜川市西北部，自古乃要塞之地。20世纪30年代初，老一辈无产阶级革命家在照金创建了西北地区第一个山区革命根据地——陕甘边革命根据地，孕育出彰显共产党人初心使命的“照金精神”。

硝烟散尽，昔日的革命根据地如今成为重温红色记忆的鲜活讲堂。

“陈家坡不一般，明灯广场在眼前……”在陈家坡会议旧址前的大树下，年近七旬的杜天祥正在给游客讲革命故事，时而打着快板，时而陕北民谣，动情处手舞足蹈，让组团研学的学员们陶醉其中，仿佛又回到了1933年陈家坡那段光辉的革命岁月。

杜天祥是陈家坡会议旧址的专职管理员，同时还是这里的义务讲解员。在每次结束义务讲解时，他总忘不了把家乡照金及陈家坡新村的新变化宣传一番。

“这片红色的热土，可以说发生了翻天覆地的变化，曾经偏僻落后的小镇已发展为远近闻名的红色旅游小镇，乡亲们真正过上了好日子。”杜天祥告诉《美好生活体验官》，今天，照金精神仍然闪耀着灿烂的时代光芒，必须要继续弘扬，让照金精神永放光芒，代代相传。

走进照金街区，矗立在山上的“照金”二字与火形的标识，见证着这座小镇的历史变迁。从革命之红到发展之红，照金走出一条革命老区全面振兴的发展新路。

乡村振兴，关键在人。朱锦，一位土生土长的照金姑娘，大学毕业后，恰逢照金启动红色旅游名镇开发建设，看好家乡未来的发展前景，她决定回乡工作。

“2012年大学毕业后，我先去了新疆工作，2012年年底，得知照金在开发建设，有一个工作机会，2013年回家探亲时，看到家乡的发展变化，并且听到长辈们口口相传的照金未来规划，我就毅然决然的回来了。”朱锦告诉记者，照金国际滑雪场作为西北地区冰雪旅游目的地之一，这里还组织举办了全国奥林匹克射箭锦标赛、全省高山滑雪锦标赛等精品赛事30多场次，已接待冰雪旅游120万人次。

近年来，通过就业工资、土地流转、股权分工等多重收入，照金村村民人均可支配收入从2012年的5000多元增加到2022年的近2万元，村民收入翻了近4倍。如今，贫穷落后的小山村已变成名副其实的“金土地”，老百姓对美好生活的向往和热切期盼正逐渐变为现实。

照金镇海拔1000多米，是高山艾草生长的一片沃土。随着生活水平和品质的大幅提升，人们越来越关注健康养生，而且艾草种植投资小，耐干旱，后续管理简单，具有一次播种可连续两至三年收获的种植优势，市场前景十分广阔。

“年纪大了之后更注重身体保养了，前两年听朋友说照金的艾草很好，所以一直在网上买照金高山艾条和照金高山艾足浴包。不仅物美价廉，最近还有一些创新产品，效果还不错。”来自重庆的罗先生正准备购买一批照金高山艾条。

据介绍，照金采用“公司+合作社+农户”的模式，社区扶贫工厂推陈出新，与艾草加工企业合作，把艾草制作成照金高山艾条、艾绒被、照金高山艾足浴包、石墨烯艾绒护腰等多种产品。不仅增加了艾草的附加值，还为村里提供了工作岗位,带动两村200余户种植艾草达7000余亩，人均年收入2万元，使艾草成为群众“致富草”。

正在田间务工的代子村村民葛先生告诉记者，自从艾草种植基地建成后，自己在这打工，日子也越过越有信心。目前代子村的艾草种植一年可以收割两到三次，每亩艾草的纯收益可达1000元左右，一年就可以为村集体收入带来接近12万元的净收入，流转的120亩土地带动29户群众年增收4.8万元，每茬带动务工群众30余人。

代子村支部书记、村委会主任葛军海说：“下一步，我们代子村将进一步扩大艾草种植规模，同时全面提升艾草种植品质，继续和社区工厂进行深加工合作，提高艾草的附加值，推进村集体和农户艾草种植工作，多元化发展艾草产业，带动当地村民致富奔小康，促进代子村乡村振兴发展。”

(责编：王连香、吕骞)

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