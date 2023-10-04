亚运村网点工作人员向中国香港代表团成员讲解充值流程，协助他们体验便捷的数字人民币。 受访者供图

人民网北京10月4日电 （黄盛）日前，中国香港代表团成员在杭州亚运村内体验了数字人民币服务。在运动员村网点工作人员指导下，中国香港代表团成员们尝试用手机下载数字人民币APP，开立了数字人民币钱包，体验“转数快”（FPS）充值和随用随充功能，并在网点内体验“扫一扫”商品购买流程。

据介绍，通过人民银行数字货币研究所建设运行的数字人民币系统和香港金融管理局牵头成立的“转数快”快速支付系统（FPS）的互联互通，可支持香港居民以在工银亚洲、中银香港、汇丰银行和恒生银行等本地银行开立的港币及人民币账户向数字人民币钱包充值并在内地和香港地区试点范围内使用，业务更可控，交易链路更短，交易成本更低。

体验过数字人民币钱包的中国香港代表团代表纷纷认为，数字人民币钱包使用简单方便，能直接通过转数快跨境充值钱包，令他们在运动员村的生活消费轻松方便。

(责编：罗知之、高雷)

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