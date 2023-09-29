人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）9月29日正值中秋佳节，又是国庆黄金周假期第一天，全国铁路迎来中秋国庆黄金周客流最高峰，预计发送旅客2020万人次，开行旅客列车12508列，其中增开旅客列车1841列。

数据显示，9月28日，全国铁路发送旅客1618万人次，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客141万人次，上海局集团公司发送旅客315万人次，广州局集团公司发送旅客243万人次。

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，为应对客流出行高峰，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，千方百计增加运力投放，努力满足旅客群众出行需求。

哈尔滨局集团公司安排加挂普速旅客列车车辆2508辆，重联动车组289列，增开哈尔滨至齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯等方向动车组列车50列。沈阳局集团公司加开旅客列车182列，其中夜间高铁26列。北京局集团公司加大北京至石家庄、济南、青岛、郑州、太原、武汉、西安、兰州等热门方向运力投放。

太原局集团公司增开太原至大同、运城、吕梁、长治等旅游热门方向动车组列车21列、普速旅客列车24列。呼和浩特局集团公司增开去往额济纳、通辽、西安等方向的长途临时旅客列车43列。郑州局集团公司增开去往北京、上海、广州、杭州、成都等方向临时旅客列车136列。

武汉局集团公司在汉十高铁、汉宜铁路等热门线路和广州、深圳、北京、成都、重庆等热门方向增开旅客列车199列。西安局集团公司增开旅客列车164列，安排西安至汉中、宝鸡间开行夜间高铁14列。上海局集团公司增开旅客列车440列，重联动车组列车262列，加挂普速车辆154辆。

广州局集团公司增开动车组列车360列、普速旅客列车82列。南宁局集团公司增开南宁至北海、桂林、百色、广州、深圳、成都等方向动车组列车59列、普速旅客列车22列，重联动车组列车34列。成都局集团公司增开成都至峨眉山、绵阳、宜宾、毕节等方向动车组列车94列。

昆明局集团公司增开昆明至西双版纳、大理、丽江、临沧、曲靖等方向动车组列车39列，重联动车组列车67列。兰州局集团公司开行旅客列车289列，重联动车组列车22列。乌鲁木齐局集团公司加开去往伊宁、喀什、哈密等方向的管内旅客列车47列。

此外，各地铁路部门全力以赴做好中秋国庆黄金周旅客出行服务，落实各项便民利民举措，提升旅客出行体验。北京局集团公司北京站为重点旅客提供“一对一”接送服务，实现进出站、乘车无缝衔接。郑州局集团公司针对河南部分地区降雨天气，在各大火车站客流密集场所增设防滑警示标识、地毯，增加客运引导人员。

武汉局集团公司汉口火车站优化中转换乘流线，缩短换乘走行距离和时间，让旅客中转换乘更便捷。上海局集团公司上海站开辟携带小件物品旅客进站通道，提高旅客进出站效率。南昌局集团公司厦门北站、上饶站优化遗失物品处置流程，为旅客提供贴心服务。

昆明局集团公司在大理、丽江、普者黑等车站设立“少数民族服务台”，提供少数民族语言特色服务。沈阳、太原、西安、南宁局集团公司加强与地方市政交通部门沟通协调，加密公交车接驳班次，实现铁路与城市交通无缝衔接，打通旅客出行“最后一公里”。

(责编：乔业琼、吕骞)

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