王绍绍

风吹稻浪，瓜果飘香，2023年的丰收画卷已徐徐展开。当前，农村电商正持续高质量发展，已成为增加农村收入、发展农业经济的重要推手，给乡村带来新的机遇和活力，成为赋能乡村振兴的重要方式。

通过方寸屏幕，“土味”好农品走出了大山，走进了千家万户。新农人们正不断前行，努力实现自己的创业梦想，助力致富增收之路越走越宽阔。

贵州黔东南：让侗族文化走出深山

2018年，侗族姑娘张国丹回到家乡，通过短视频的方式记录侗族大歌，宣传侗族文化。2019年初，张国丹为感谢粉丝，自己动手制作了家乡特产辣椒酱，并拍下了制作过程，没想到视频一下就火了起来。

“很多人留言评论说这个辣椒看着就好吃，让我上链接。”张国丹说。受到粉丝鼓舞，张国丹上架了第一个产品——辣椒酱，商品上架没多久就被一扫而空，这让张国丹兴奋不已。在黔东南大山深处，最不缺的就是这些优质农产品，从那时起，她决定借助电商平台，着手线上销售乡村土特产，把家乡的优质农产品推广出去，帮助村民增收致富。

目前，在张国丹的线上店铺中，胭脂紫米销量显示已经超过4.9万单，香禾糯销量超1.2万单。“现在胭脂紫米平均一天能卖1000单左右，主要是紫米的量有限，充足的时候，一天能卖3000单以上。”现在，她每天都会通过直播不遗余力地推广家乡的优质农产品。

除此之外，张国丹也会通过短视频记录生活，发布自己和村民们打糍粑、做腌鱼、织布刺绣、编草鞋等生活日常。通过张国丹短视频里分享的侗族生活，网友们对侗族文化也有了更深入的了解。

国庆期间，游客的接踵而至将会进一步促进农特产品的销量增长，带动侗寨旅游业的发展。“我想通过展现家乡的民族文化和风貌，吸引更多的人到这里旅游，带动家乡经济发展，让家乡越来越好。”张国丹说。

福建龙岩：让“花花世界”走向大江南北

2021年，居住在福建漳平的张志刚从零开始学习电商，这位“中年创客”通过直播+短视频的方式售卖漳平当地的绿植花卉，仅仅几天的时间，店铺便频频“爆单”，有时一天可以卖出一万多单绿植花卉。

桂花、茶花、杜鹃花、金鱼花、茉莉花、金钻绿公主、胡椒木、孔雀竹芋、竹柏、红豆杉……一年四季，漳平都有不同的绿植花卉。在这里，许多家庭世代以种花为生，耳濡目染之下，张志刚也积攒下不少经验。

过去，漳平花农们种植的绿植需要经过几番折腾才能“走出去”，而如今，仅仅需要一部手机，花农们就可以将自己苗圃中的绿植，通过电商渠道，以短视频、直播等多种方式展现在消费者面前，进行线上销售。

“花农有了销路，顾客得到了实惠，又能保证绿植新鲜到家。”张志刚说，在他的鼓励下，越来越多的花农加入电商行业，同时也有许多在外地打工的年轻人们回到家乡，加入电商队伍中。

“我们家的两亩地共种了3万株花，预计年收入达18万元。销路不用愁，非常感谢有人帮我们通过直播销往全国各地。”久鸣村村民张南金连连称赞。

目前，张志刚的团队也正在逐渐扩大。由于国庆期间开业、乔迁、结婚等喜事增加，各种花卉品种的销售涨势喜人。“以点带面，然后我们共同前行。”张志刚说，他期待通过电商渠道让漳平的绿植产业能够不断延伸出去，更希望漳平的花农们能获得更高的收入。

黑龙江饶河：边境小镇的乡村致富梦

新农人主播卢小开是黑龙江省双鸭山市饶河县一个边境小镇的村民。2019年，他毅然决定回到家乡，开始尝试通过网络直播将家乡的土特产品销售到全国各地，他为家乡的绿色食品搭建销售通路，实现自己的创业梦想。

东北大米、饶河松子、辣白菜、粗粮玉米面……当地众多的优质山货在卢小开的直播间中得到了大量关注，目前，他一年可以销售家乡山货上千万单。“抖音电商等平台为农村人发展提供了一个舞台，我觉得我赶上了好机会。”他说。

生活条件得到改善的卢小开并没有就此止步，他想用自己的力量回馈父老乡亲。卢小开以直播助农为己任，致力于推进原生态农产品销售，借助互联网短视频、直播带货，帮助家乡的农货走向更广阔的市场。他还与当地企业达成合作，“他们有销量了以后就会招工，老百姓的就业问题就解决了。”

喜迎丰收，欢度国庆，农民的幸福生活图景正徐徐展开。近日，卢小开在视频里向大家展示三江平原壮阔的丰收景象。“我是地地道道大山里的孩子，我感恩国家和社会能够给我提供这样的平台和机会，也感恩家乡能够给我发展的无限可能，在我能力范围内，我愿意多做一些好事、善事，让更多的人得到帮助。”他说。

数据显示，上半年全国农村网络零售额达1.12万亿元，同比增长12.5%。全域兴趣电商不断催生新的农业生产力量，展现出农产品的本土风味价值。

如今，越来越多像张国丹、张志刚、卢小开一样的新农人返乡创新创业。他们通过电商平台助力家乡优质农特产“走出去”，推动本土品牌、本地企业在线上渠道快速发展，为乡村振兴注入“活水”，发展特色产业，助力共同富裕。（陈静仪对本文亦有贡献）

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(责编：罗知之、高雷)

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