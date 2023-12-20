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注意！2024年度个税专项附加扣除信息确认12月31日截止

2023年12月20日17:38 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者罗知之）国家税务总局今日发布重要提醒，2024年度个人所得税专项附加扣除信息确认截止日期为2023年12月31日，符合相关规定的居民个人，需要在规定时间前通过个人所得税APP进行信息确认。

个人所得税APP截图。

个人所得税APP截图。

值得注意的是，8月31日，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，提高了赡养老人、子女教育、3岁以下婴幼儿照护三项专项附加扣除的标准。其中，赡养老人专项附加扣除标准，从每月2000元提高至每月3000元，子女教育、3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准从每个子女每月1000元提高至每月2000元，纳税人从9月申报期起即可享受。

(责编：罗知之、高雷)
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