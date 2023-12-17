人民网记者 夏晓伦 许维娜

【观点摘要】

“以进促稳”是对宏观经济治理理论的重大创新。

“立”和“破”本质上是把握政策和改革的节奏、调整增量和存量的关系。

要加快科技创新成果转化为产业发展成果，积极打通从创新到产业之间的通道。

把“加强经济宣传和舆论引导”首次上升到宏观调控总体要求中。

明年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作意义重大。中央经济工作会议明确提出明年经济工作的总体要求和政策取向，强调“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”，为做好明年经济工作提供了行动指南。

日前，清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，“以进促稳”是对宏观经济治理理论的重大创新，提出了进和稳之间基于动态平衡的更高水平要求。他认为这是一种新的稳定观，即以发展眼光看待问题，并以积极进取的姿态解决面临的安全和稳定问题。实现“以进促稳”的目标，要通过结构、质量、效益、改革的“进”来创造稳定发展的环境。

“先立后破”是本次会议的重要提法。董煜认为，“立”和“破”本质上是把握政策和改革的节奏、调整增量和存量的关系，更可能地先做加法再做减法。

明确经济工作主攻方向

创新是加快建设现代化产业体系突破口

中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为九项重点任务之首，并提出“以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能”“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”“开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”“广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级”等。

“创新作为第一动力与现代化产业体系相结合，实际上明确了经济工作的主攻方向。”董煜认为，将创新融入现代化产业体系中，也明确了加快建设现代化产业体系的突破口。

董煜表示，这是首次将新质生产力纳入中央经济工作会议部署中，要加快创新成果转化为产业发展的现实成果，要积极打通从创新到产业之间的通道，也要通过各种举措为支柱产业的成长创造更好条件，“当这些融合在一起的时候，就会真正形成新质生产力，未来也会成为中国发展的核心竞争力。”

“而对于经营主体来说，通过中央经济工作会议对新任务的部署和新赛道的展望，就意味着新投资机会和新发展机遇的出现，许多企业能够抓住这些机会成长起来，能够成为‘专精特新’企业、‘小巨人’企业甚至‘独角兽’企业。”董煜说。

更鲜明更有指向性

形成投资和消费相互促进的良性循环

扩大内需是促进经济发展行之有效的重要战略。中央经济工作会议在“着力扩大国内需求”方面提出，“要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。”

董煜表示，此次中央经济工作会议对扩大内需的部署有很多新意，“不是笼统地部署，也不是泛泛地部署，是更鲜明更有指向性地部署，比如在激发消费方面强调‘有潜能’，在扩大投资方面强调‘有效益’，形成消费和投资相互促进的良性循环。”

哪些是有潜能的消费？董煜介绍，首先，是新消费的不断涌现，既包括各种各样的数字消费、绿色消费等消费新形态，也包括文化旅游、医疗健康、体育娱乐等消费新增长点。其次，也要看到传统消费领域的潜能，只要积极地进行数字化赋能，加快转型发展，住宿餐饮、电子产品、汽车等传统消费领域也非常有潜力可以挖掘。

哪些是有效益的投资？董煜认为，有效益是指能够带来经济效益和社会效益的投资。经济效益包括关注科技创新和产业发展等重点领域，通过建设新型基础设施等平台，加大重大工程的投入，使这些产业能够尽快成长并获得良好回报。在社会效益方面，要针对民生领域和生态领域的短板加大投入力度，例如，在教育、医疗、养老等领域提高公共服务水平，在生态保护和环境治理方面持续推动绿色发展。

增活力化风险提信心

引导多方同向发力、形成合力

中央经济工作会议要求，“切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期”。董煜认为，“增活力、化风险、提信心”是明年经济工作的三个主要发力点。

“为了增强经济发展的活力，我们需要在经济和产业领域多做加法。同时，通过存量和增量改革防范可能出现的新风险，并努力化解已经存在的经济和金融领域风险。”董煜表示，还需要优化政策环境和舆论环境，鼓舞各方面信心，引导各方面形成对明年经济发展的坚强合力。

“中央经济工作会议并未回避当前面临的问题，而是直面挑战。尽管当前全球经济增长面临一些挑战和不确定性，但中国经济的增长依然能够为全世界的经济增长带来巨大的引擎作用。”董煜说。

“面对困境，我们需要创造良好的政策环境和舆论环境，让包括民营经济在内的各方力量共同凝聚对中国经济发展的信心与共识。这需要我们加强沟通协调，提高政策的透明度和可预期性。”在他看来，还需要加强对民营企业的支持和服务，为其提供更加公平的市场准入条件和发展机会。

董煜还特别强调：“此次中央经济工作会议有一个非常重要的亮点，就是把‘加强经济宣传和舆论引导’首次上升到宏观调控总体要求中。要在每一次重大经济政策出台后，第一时间传递正确的信息，全面准确地把政策里面想要做的事情讲给老百姓听，这项工作在明年将非常重要。”

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(责编：郝帅、吕骞)

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