人民网北京12月17日电 （记者许维娜）公益广告是弘扬社会主义核心价值观的重要载体，也是促进市场监管文化建设的重要力量。15日下午，全国市场监管优秀公益广告遴选暨展示活动评审结果在北京揭晓。此次活动共评选出视频类和平面类入选作品各19件，其中一类作品各有1件，二类作品各有3件，三类作品各有5件，入围作品各有10件。

活动现场。人民网记者 翁奇羽摄

会上，人民网与市场监管总局广告监管司共同启动了2024年“公益广告调研行”活动。广电总局传媒司、电影频道、中央广播电视总台总经理室、中国文明网以及市场监管总局相关司局负责人受邀出席此次会议，各省级市场监管部门通过视频方式共同见证了启动仪式。

“公益广告调研行”启动仪式。人民网记者 翁奇羽摄

据介绍，“公益广告调研行”活动，旨在深化双方在公益广告领域的合作，更好地发挥公益广告弘扬社会主义核心价值观、传播中华优秀传统文化的重要作用。双方将共同推动公益广告振兴行动，依托人民系全媒体矩阵宣传优势、人民网“红色云展厅”资源优势以及市场监管部门指导广告业发展的职能优势，持续推动优秀公益广告的研究、创作和传播，促进公益广告事业的高质量发展。

平面类一类作品《食品安全系列》。

活动现场，来自市场监管总局执法稽查局、浙江省市场监管局、新疆维吾尔自治区市场监管局和河北省市场监管局的代表们分享了入选作品创作背景和公益广告工作经验，并表示将以此为契机，大力开展公益广告振兴行动，加强公益广告创作和传播，充分发挥正向引导作用，不断推动公益广告事业高质量发展。

国家市场监督管理总局广告监管司司长柴保国表示，本次活动共遴选出视频类和平面类优秀作品各19件，将通过传统媒体和互联网媒介立体式、全方位展示、传播。这些作品牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，具有较强的思想性和艺术性，有利于充分发挥公益广告在宣传市场监管工作、传播市场监管共同价值观、引领市场监管行风建设等方面的重要作用，活动取得了预期成效。

公益广告是弘扬社会主义核心价值观、提高社会文明程度、增强中华文明传播力影响力的重要载体，是宣传思想文化工作的重要阵地。

柴保国还表示，市场监管部门承担指导广告业发展职责，负责全国公益广告管理工作。各级市场监管部门要站在讲政治的高度做好公益广告工作，充分发挥公益广告对于发展社会主义先进文化、弘扬革命文化、传承中华优秀传统文化、满足人民日益增长的精神文化需求、提升我国文化软实力等方面的积极作用。他强调四个方面的重点工作：一是要着力完善有利于公益广告可持续发展的长效机制；二是要促进形成公益广告事业发展合力；三是要大力推动多渠道公益广告平台建设；四是要积极营造良好公益广告研究和发展环境。

据了解，承接本次活动的人民图片网，是以人民日报社平台资源为依托，为人民日报以及国内媒体、相关机构提供版权图片、影像运营管理的专业图库，汇聚注册摄影师约2万人、新闻图片近千万张。截至目前，人民网PC端、客户端、手机人民网、各新媒体账号用户数已经超过7.8亿，传播覆盖智慧大屏、车载终端、智能家居等60多个场景。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁表示，创作和传播更多主旋律响亮、正能量强劲的公益广告，是新征程上做好宣传文化思想工作的一个重要抓手。未来，人民网将继续同广告监管司携手，切实担负起新的文化使命，共同搭建优秀公益广告的网络生产传播分发平台，精准提供更多富有影响力的优质网络公益广告，讲好中国故事，构筑中国价值。

据了解，入选作品紧密围绕“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全”的工作重点，深入践行监管为民的理念，弘扬市场监管的共同价值观。这些作品主题广泛，重点突出，全方位、多角度、宽领域地反映了新时代市场监管工作的成效。它们体现了各级市场监管部门对时代脉搏的深刻把握，展现了鲜明的地域特色，展示了市场监管部门的良好形象。

全国市场监管优秀公益广告遴选暨展示活动（页面截图）。

(责编：郝帅、吕骞)

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