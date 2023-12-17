人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“迎峰度冬 能源保供”系列报道

应对寒潮守护温暖 他们坚守一线保障能源稳定供应

2023年12月17日09:09 | 来源：人民网
小字号
在内蒙古根河，华能蒙东公司供热人员冒着零下40多度的严寒进行井室巡检，确保居民家中暖意融融。刘澎摄
在内蒙古根河，华能蒙东公司供热人员冒着零下40多度的严寒进行井室巡检，确保居民家中暖意融融。刘澎摄
12345678910

人民网北京12月17日电 （记者杜燕飞）中央气象台16日发布低温黄色预警，这是今冬中央气象台发布的首个低温预警。受寒潮和后续冷空气影响，未来一周，我国大部地区气温将持续偏低。

随着寒潮和冷空气的再次到来，各地能源需求大幅攀升。低温雨雪冰冻灾害天气，保障电网安全通畅也十分关键。当前，各地多措并举提升，加大煤炭增产保供，发电机组应发尽发，开足马力增产油气，发挥天然气“全国一张网”优势，加大输电线路巡查力度，提高煤电油气供应能力，保障人民群众温暖过冬。

国家能源局调研组16日在国家电力调度中心调研时强调，要高度重视低温寒潮风险危害，克服连续作战疲劳心态，持续加强灾情对电力供应风险研判，认真开展安全风险隐患排查整治，继续加强保暖保供巡检运维工作力度，强化灾害防范应对准备，确保电力供应和居民取暖生活用电。

国家发改委日前表示，当前，全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平；天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。下一步，国家发改委将会同有关方面做实做细今冬明春保暖保供各项工作，全力保障能源安全可靠供应和人民群众温暖过冬。

“迎峰度冬 能源保供”系列报道：

确保人民群众温暖过冬 能源行业“火力全开”保障能源供应

发挥煤炭“压舱石”作用 能源行业“开足马力”保障百姓温暖过冬

提升百姓获得感和幸福感 多地探索“绿色”清洁取暖新方式

天然气供应能力稳步提升 让千家万户温暖过冬有“底气”

(责编：郝帅、吕骞)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部