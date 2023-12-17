在内蒙古根河，华能蒙东公司供热人员冒着零下40多度的严寒进行井室巡检，确保居民家中暖意融融。刘澎摄

人民网北京12月17日电 （记者杜燕飞）中央气象台16日发布低温黄色预警，这是今冬中央气象台发布的首个低温预警。受寒潮和后续冷空气影响，未来一周，我国大部地区气温将持续偏低。

随着寒潮和冷空气的再次到来，各地能源需求大幅攀升。低温雨雪冰冻灾害天气，保障电网安全通畅也十分关键。当前，各地多措并举提升，加大煤炭增产保供，发电机组应发尽发，开足马力增产油气，发挥天然气“全国一张网”优势，加大输电线路巡查力度，提高煤电油气供应能力，保障人民群众温暖过冬。

国家能源局调研组16日在国家电力调度中心调研时强调，要高度重视低温寒潮风险危害，克服连续作战疲劳心态，持续加强灾情对电力供应风险研判，认真开展安全风险隐患排查整治，继续加强保暖保供巡检运维工作力度，强化灾害防范应对准备，确保电力供应和居民取暖生活用电。

国家发改委日前表示，当前，全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平；天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。下一步，国家发改委将会同有关方面做实做细今冬明春保暖保供各项工作，全力保障能源安全可靠供应和人民群众温暖过冬。

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