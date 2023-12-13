为深入学习贯彻党的二十大关于全面推进乡村振兴的要求，鼓励各地各单位关于乡村振兴工作的创新举措与实践，发掘可复制推广的典型经验与成果，汇聚更多社会力量，助力乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，2023年2月，人民网财经研究院（乡村振兴研究中心）正式启动“2023乡村振兴创新案例征集展示活动”。活动期间，共征集到来自各地各单位的案例350余个，经过初核、专家评议、公示等环节，最终推荐产生2023乡村振兴创新案例88个。

12月10日，由人民网主办的“2023乡村振兴大会暨人民优选（乡村振兴·地方优品）集中选品会”在北京举办，会上，人民网2023乡村振兴创新案例正式发布。

现将案例名单予以公布（排序不分先后）：

1. 河北省正定县：村企同频赋能 全力打造塔元庄乡村振兴新模式

2. 河南省兰考县：整合社会力量 探索“1+3”帮扶模式

3. 民建中央：“聚光福”光伏产业专项帮扶行动 照亮乡村振兴路

4. 德清文旅集团：以“三抓三转”做大做强乡村新经济

5. 湖南省汨罗市：“双引双带”激活农村经济 擦亮特色文化“名片”

6. 交通运输部：打造“电子商务+乡村公交”物流模式

7. 河南省虞城县：党支部引领 专注绿色食品全产业链发展

8. 江西省贵溪市：推进智慧污水处理 改善农村环境质量

9. 国药集团中国中药：发挥中药特色 助力乡村振兴

10. 国资委： “一张网”激活农村“废坑塘” 点燃振兴新希望

11. 全国人大：科技引领+产业孵化 双管齐下助力乡村振兴

12. 山东省寿光市：驻村书记“办大集” 惠民服务“送到家”

13. 浙江省苍南县：构建山区乡镇养老服务体系 筑就幸福“老”家

14. 醉翁春亭：走生态农业之路 为乡村振兴添砖加瓦

15. 中国记协：扶贫先扶志 音乐教育为大山孩子打开一扇窗

16. 最高人民检察院：挂职帮扶干部接力帮扶格当村化茧蝶变

17. 陕西省凤县：“智慧”基层治理新模式 “组织振兴”促发展

18. 四川省安岳县：深耕“三农”绘就“富春山居图”

19. 太极集团：践行中药传承创新 全力助推乡村振兴

20. 重庆工商职业学院：艺术设计赋能乡村振兴

21. 住建部：聚焦健康帮扶 守牢乡村振兴“健康线”

22. 陕西省潼关县：建设软籽石榴第一县 打造乡村振兴硬实力

23. 民盟中央：实施“三项行动”助力毕节龙凤村打造乡村振兴示范样板

24. 江西省黎川县：“五联党建”强堡垒 乡村振兴再“出圈”

25. 康宝莱：推出“乡村医生项目” 增进乡村居民健康福祉

26. 辽宁省青堆镇：“党建+产业振兴”打造乡村振兴“新引擎”

27. 河北省张北县：一二三产融合发展 开创“德胜”乡村振兴新模式

28. 商务部：围绕特色农产品 撰写群策村乡村振兴好文章

29. 台盟中央：因地制宜谋发展 聚力产业促振兴

30. 四川省成都市：以田园综合体项目探索特色乡村振兴发展之路

31. 山东省惠民县：党建统领发展特色产业 描绘乡村振兴壮美画卷

32. 国家粮食和物资储备局：党建引领打造乡村振兴“阜南样板”

33. 成都酒业集团：培育电商人才 推动乡村振兴与直播电商深度融合

34. 华中科技大学同济医学院附属协和医院：探索“互联网+党建”模式 助力基层百姓健康

35. 农工党中央：“领办+帮扶”助力大方县医疗卫生事业高质量发展

36. 甘肃省静宁县：锚定目标发展果业 助推乡村振兴

37. 黑龙江省绥滨县：立足半亩“小菜园” 做足融合“大文章”

38. 艾多美：卫艾守护项目 提高农村地区妇女健康意识

39. 广东省广州市：依托中央统战部资源优势 激活乡村学前教育

40. 全国工商联：动员民营企业发挥资源优势 应对突发公共卫生事件

41. 致公党中央：持续电商帮扶 激发产业振兴新动能

42. 陕西省子洲县：五个坚持 打造山区农业现代化样板

43. 康师傅：以芥菜产业为切入点 助力农户持续增收

44. 昆明城市学院：校地共建扬优势 赋能东村显成效

45. 贵州省荔波县：大土村创新“三个三”模式 探索乡村善治新路径

46. 安徽省颍东区：坚持发展肉牛产业 走产业富民新路

47. 金徽酒：乡村振兴教育行 助学圆梦正能量

48. 民进中央：以“球”为媒 提升“组团式”帮扶工作成效

49. 内蒙古敖汉旗：“六个一式”模式推动党群服务中心全面提档升级

50. 山西省岚县：实施生态循环农业 以绿色发展引领乡村振兴

51. 青海省三江源：守护“中华水塔” 助力乡村生态经济协调发展

52. 度小满：强化产业帮扶模式 助力优质农产品“出圈”

53. 卫健委：“养育未来”清涧模式为乡村振兴托起未来

54. 河北省赞皇县：品牌引领 小酸枣做成大产业

55. 修正药业：建设农业标准化种植示范区 推动农村产业结构调整

56. 阿里巴巴：互联网资深员工驻扎县域 探索乡村发展新模式

57. 重庆市彭水自治县：品牌赋能 抓红薯产业推进乡村振兴

58. 九三学社中央：助力“九三·裕同”眼科中心建设 共筑光明“视”界

59. 安徽省临泉县： 搭建“心理茶馆” 积极探索基层治理新模式

60. 河南省洛宁县：5G+智慧果园 助力农业产业数字化

61. 格家网络：小鸡蛋大产业 助推阜阳乡村经济高质量发展

62. 中建二局：抓特色筑根基促团结 持续创新帮扶模式

63. 福建农林大学：把“五新”技术成果“种”在田间

64. 甘肃省定西市：建立“4+”模式 促进脱贫群众持续稳定增收

65. 山东省临沭县：建立村集体“经纪人”制度 探索乡村振兴新路径

66. 四川省汶川县：致富工坊 带富一方

67. 毅莱控股集团：建立网红达人孵化基地 促进镇村电商发展

68. 北方工业大学：发挥大学生智力优势 助力乡村法治振兴

69. 湖北省武汉市：新农人“强村助农”模式绘就武汉和美乡村新画卷

70. 美团优选：链接三级物流体系 丰富县域乡村消费供给

71. 深圳市医院管理者协会：粤桂协作连山海，同心同德同发展

72. 河北省邯郸市供销合作社联合社：培育优质农副产品 打造生态供销链新模式

73. 浙江省景宁县：打造畲播工坊 破解农产品销售难题

74. 四川省纳溪区：“飘香小院”微治理 乡村振兴大跨越

75. 武夷星茶业：科技推动，文化带动，产业发展助农兴农

76. 吉林省汪清县：开展“书记加油”系列活动 持续推动乡村组织振兴

77. 江苏省泰州市：着力做实“五强”文章 探索产业振兴路径

78. 江西省寻乌县：“红色引擎”激活乡村振兴一池春水

79. 蚂蚁集团：蚂蚁云彩科技“服务星站”，助力欠发达县域年轻人就业

80. 内蒙古赤峰市：创新“六治共创”模式 打造党建引领乡村治理新路径

81. 甘肃省临泽县：“四聚焦”持续提升乡村建设示范创建水平

82. 安徽省舒城县：发扬传统文化 打造群众性“五个一百”主题文艺惠民工程

83. 信阳信锐油茶：优化品种 提高质量 产业振兴带动致富增收

84. 民革中央：加快完善基础设施建设 改善农村人居环境

85. 贵州省沿河县：探索“部镇联动”改革 推动更多资源向乡镇倾斜

86. 河北省顺平县：“小物业”点亮“大民生”

87. 山东省枣庄市：优化产业链条 发展生态石榴

88. 河北省滦平县：建设金山岭长城党建示范片区推进乡村振兴

(责编：董童、高雷)

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