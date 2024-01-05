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做好“全面体检” 第五次全国经济普查呈现新特点新趋势

2024年01月05日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （焦磊）跨入新年的第一天，第五次全国经济普查登记工作正式启动。全国210万普查员将深入企业商户、走访大街小巷，在近4个月的时间里，实现对116万个普查小区的数据采集登记。

第五次全国经济普查是国民经济的“全面体检”和“集中盘点”，对于全面摸清我国经济发展状况，准确把握新时代高质量发展进程，推动全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，具有重要而深远的意义。本次全国经济普查在沿袭此前四次普查的基础上，呈现出许多新的变化和特点。这些变化不仅反映了普查工作的与时俱进，更体现了国家对于经济数据采集和应用的深度思考。

新增“三新”经济统计 首次开展投入产出调查

在内容上，本次普查新增了对平台经济、数字经济等“三新”经济的普查内容。

具体而言，“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。新产业指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动；新业态指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态；新商业模式指为实现用户价值和企业持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组，形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。

近年来，“三新”经济成为我国新的经济增长点。国家统计局数据显示，2022年，“三新”经济增加值超21万亿元，比上年增长6.5%。“三新”经济增加值相当于GDP的比重为17.36%。

专家表示，普查把数字经济、平台经济等“三新”经济作为普查内容，可以更好地反映这些产业的规模、结构和特点。这为我国把握经济发展新趋势，制定适应新经济发展的政策提供了重要依据。

除了新增对三新经济的普查，本次经济普查最大的变化是首次统筹开展投入产出调查。投入产出调查是一项经国务院批准的，自1987年起每五年（逢2、逢7的年份）开展一次的大型基础性统计调查，通过投入产出调查收集国民经济每一个行业、每一类产品投入与产出的数据，可以系统地反映国民经济各部门之间的经济技术联系，量化国民经济结构和重要比例关系。

国家统计局有关负责人介绍，经济普查与投入产出调查虽然目的不同，但组织流程相似，在调查对象、调查内容等方面存在重合，在相邻年份相继开展调查既增加基层负担，也不利于调查数据的协调应用。

国务院经普办副主任、国家统计局普查中心主任刘文华表示，在同一年份统筹开展经济普查与投入产出调查，是新时期我国统计调查制度的重大改革，有利于更好了解国民经济各行业间的投入产出关系，更好实现经济总量和结构数据的协调衔接。

深化信息技术应用 坚持数据质量第一原则

首次开展投入产出调查意味着普查范围更广泛、内容增多、工作难度加大，需要协同参与的部门更多。在数字经济时代背景下，云计算、大数据、AI、大模型、OCR（光学字符识别）等科技手段正被广泛应用，助力普查效率提升。

刘文华介绍，新形势下，普查对象规模进一步扩大，经营行为更加灵活多变，普查工作难度明显加大。因此，本次普查更加注重应用现代信息技术，充分发挥部门行政记录、大数据手段在普查数据采集和审核中的作用，探索运用人工智能技术协助查找普查对象，应用手持电子终端、自主填报等方式丰富普查手段，着力提升工作质效。

在过去，一叠叠纸质表格要送上门让企业去填写，后续整理难度较大。本次普查全面支持网上填报、现场采集、自主填报、部门报送等数据采集需求，首次采用微信小程序采集数据，提高数据采集便利性。此外，通过行业智能赋码软件，应用扫描电子、纸质营业执照二维码和OCR识别等技术，有效提高了普查效率。同时，云计算和大数据分析技术的应用，有力提升了海量普查数据的处理和分析效率，并为后续政策制定提供了精准的数据支撑。

国家统计局有关负责人介绍，第五次全国经济普查将坚持数据质量第一原则，把“牢牢守住数据质量生命线”这一根本要求贯穿于普查工作各方面全过程。

把握源头数据质量。采用入户采集、自主填报、部门报送相结合的方式获取普查对象数据，减少数据采集环节人为干扰。加强普查人员管理和培训，提高普查人员业务能力和调查水平，夯实普查工作质量。

严格数据审核检查。强化普查数据处理系统功能，对普查数据进行在线“即采即审”，综合运用大数据手段和多种分析方法开展验证评估。统一组织事后质量抽查，抽取一定比例的普查对象进行数据检查，接受社会公众监督。

严肃普查法纪。严明普查工作纪律，落实普查责任，将相关部门和各地普查工作开展情况纳入统计督察。落实普查数据质量追溯和问责机制，严肃查处普查违纪违法行为。（实习生罗韵对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)
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