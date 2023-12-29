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古茗与莲花楼联名活动正式上线

2023年12月29日16:39 | 来源：中国网财经
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原标题：古茗与莲花楼联名受热捧 莲子新品卖爆

今日，古茗与莲花楼联名活动正式上线。上午10点，活动一开始，古茗门店和线上小程序就涌入大量消费者，订单瞬间爆发，部分门店10分钟的订单就已经排至200杯开外。

《莲花楼》是爱奇艺平台热播的武侠悬疑剧，是2023年度剧集讨论互动量的第一名，在微博和抖音平台的相关主题阅读量都过百亿。剧集及剧中主要角色，非常受年轻人的追捧，粉丝群体以“莲络人”自称。

古茗是国内知名的茶饮连锁品牌，在全国有近9000家门店，产品以各类奶茶、鲜果茶为主，是年轻人非常青睐的茶饮品牌，一年售出超过10亿杯饮品。

此次古茗与莲花楼的联名，以古茗的莲子新品“一念清心莲”为主，共有5款套餐，购买相关饮品套餐即可获赠定制款莲花楼联名周边，包括联名贴纸、联名连环画薄册、联名镭射卡套装等。除此之外，为了增进消费者的互动体验，顾客到门店对上与莲花楼相关的“暗号”还能随机抽取一张还原剧集中“少师剑”、“刎颈剑“形状的台词签。在线上，消费者也能参与莲花楼IP相关的小游戏，通过游戏排名赢取限量版定制周边。在线下，古茗还在杭州武林银泰搭建了“莲花楼重现江湖”快闪店，根据莲花楼的场景设计，还原剧集中莲花楼和马车的设计，给消费者带来更加沉浸式的互动体验。

古茗的莲子新品“一念清新莲”，选用来自白莲之乡石城、广昌的通心白莲，莲子颗大粒圆、色白肉厚、清香甜润，入口软糯清甜，是冬日里的养生佳品。同时，再搭配生椰乳，入口温暖舒缓，加入软糯拉丝的米麻薯，香气交融口感丰富。莲子产品有“祛火清心”的特点，与莲花楼的经典台词“一念心清净，莲花处处开”，也是遥相呼应，相得益彰。

古茗与莲花楼的联名活动，受到了消费者的热情支持。12曰28日官宣当天就冲上微博热搜版。

今年以来，与优质IP的跨界联名，已经成为茶饮品牌常见的一种营销方式，也非常受消费者的追捧。今年10月，古茗与天官赐福的联名，也获得巨大关注与反响。

“对于与各大优秀IP的联名合作，古茗会持续探索，将尊重IP本身以及粉丝、消费者群体的感受放在第一位，基于双方价值观和核心理念契合，共同探索创新点，希望能为消费者带来更有趣味的体验，好喝又好玩。”古茗方面称，接下来会在产品和营销上继续探索国风新潮。

(责编：董童、杨迪)
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