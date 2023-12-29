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国家统计局：经最终核实 2022年GDP现价总量为1204724亿元

2023年12月29日16:38 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，按照我国国内生产总值（GDP）核算和数据发布制度规定，年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2022年GDP数据进行了最终核实，主要结果如下：

经最终核实，2022年，GDP现价总量为1204724亿元，比初步核算数减少5483亿元；按不变价格计算，比上年增长3.0%，与初步核算数持平。三次产业和各行业数据见附表。

图片来源：国家统计局官网

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(责编：杨曦、吕骞)
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