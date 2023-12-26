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“民生事 暖人心”系列报道

笑容里的美丽家园：让生态“好风景”变成百姓“好生活”

人民网 欧阳易佳
2023年12月26日09:03 | 来源：人民网
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摄影爱好者拍摄到的星轨图。受访者供图

摄影爱好者拍摄到的星轨图。受访者供图

“我在北海公园拍到了星轨！”“这需要大气要通透，能见度高才行。”摄影爱好者曾志强回忆起拍摄经历兴奋地说，这与空气质量的持续改善有关。如今，越来越多像曾志强一样的摄影爱好者，喜欢在朋友圈晒出“天空蓝”。

2023年中央经济工作会议明确要求，要“深入推进生态文明建设和绿色低碳发展”“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”。

近山知鸟音、近水知鱼性，老百姓的笑脸，是生态答卷最鲜活的注脚。今年以来，我国加快推进生态保护修复的步伐，进一步践行环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福的理念，全力守护美丽中国的青山碧水、蓝天净土，让天越来越蓝，地越来越绿，水越来越清。

马背上的生态管护员：保证“一江清水向东流”

藏民姐弟在三江源核心区称多县嘉塘草原上。受访者供图

藏民姐弟在三江源核心区称多县嘉塘草原上。受访者供图

“摩托车到不了的地方骑马，马到不了的地方步行”，这是青海三江源国家公园守护员的一句口头禅，守护着“河畅、水清、岸绿、景美”的“中华水塔”。

“快看，斑头雁！”大美青海，三江源头。随着生态管护员白玛西然一记扬鞭，鄂陵湖面上的斑头雁不时跃起。巡护员们勒马向前方眺望，眼前是清澈如鉴的湖泊，倒映出湛蓝的天幕和斑头雁留下的一点孤影。

白玛西然是青海省玉树州曲麻莱县的河湖巡护员之一，也是土生土长的本地人。“我们从很早就开始自发地骑马巡护附近的草原和河湖，在青海启动了三江源国家公园试点建设后，成为正式的‘生态管护员’。”他说，每日早晨8点，河湖巡护员们在马背上开起了一天的巡河工作，查看是否存在河道乱采挖、河里捕鱼等破坏行为。

青海生态地位突出，孕育了黄河、长江、澜沧江三大河流，是我国乃至亚洲的重要生态安全屏障和重要水源涵养地。

“这些年，随着生态意识的增强和环保措施的出台，通天河等河流的水质越来越好。”白玛西然说，“现在，我们负责的300多条河流和周围的湖泊干净得像镜子一样。”

目前，青海有6723名河湖长，投身于全省3518条河流、242个湖泊的管理保护事业中，共同守护“中华水塔”。

“我们生活在这的每一个人，都像爱护眼睛一样爱护三江源，让它越来越美丽。”白玛西然说。

洞庭湖父子接力赛：守护江豚的微笑

曾经的捕鱼好手何大明，在救出一对被困的江豚母子后，决定“上岸”，用实际行动来保护洞庭湖的生态环境。

“我从小就在洞庭湖长大，看到过洞庭湖很多很美好的景色，山清水秀、鸟语花香，江豚都是成群的出现。”何大明说，“洞庭湖养育了我，能为它多做些事情是我的梦想。”

清晨，天蒙蒙亮。一阵“突突突”的马达声打破了洞庭湖面的宁静，何大明和何东顺父子俩开始了一天的巡湖工作。

上阵父子兵，大学毕业后，何东顺辞去了长沙的工作，加入了父亲的队伍，回到了洞庭湖，继续从事生态保护事业。

遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。中国第二大淡水湖洞庭湖位于长江中游，因其在净化环境、调节水位、维持生态平衡等方面的巨大作用，被称为“长江之肾”。

建立13处与江豚相关的自然保护区，覆盖了该物种40%的分布水域；南京、镇江和马鞍山共同构建多层次多维度跨行政区域的江豚保护体系；引江济淮工程放弃最好引江口，避开铜陵淡水豚保护区，减少对江豚栖息地的干扰……近年来，在“共抓大保护、不搞大开发”的理念指引下，长江流域生态日渐好转，加之多年来对江豚保护工作的重视，江豚锐减趋势得到有效缓解。

随着长江十年禁渔稳步实施，长江流域重点水域鱼类资源的总量明显恢复，种群结构得到改善，珍稀特有鱼类出现频率有所增加，水生生物资源量呈恢复态势，水生生物多样性水平有所提升。

“等将来我有孩子了，洞庭湖生态也全面恢复了，就让孩子做洞庭湖生物多样性研究工作。”何东顺笑着说。

水土保持新“碳”索：谱好生态“致富经”

“成交！”

伴随着阵阵掌声，2023年12月7日，我国首单水土保持项目碳汇交易顺利成交，水土保持碳汇价值以“真金白银”的方式得以量化体现。

此次交易的碳汇项目位于福建省长汀县河田镇罗地河小流域。实践证明，水土保持项目具有巨大的碳汇潜力，仅罗地河小流域综合治理，20年间实现碳汇当量13.86万吨二氧化碳；碳密度由每公顷14.68吨增长到34.62吨，提升了135.83％。

业内专家认为，此次水土保持碳汇项目交易成功，不仅是对水土流失治理“长汀经验”的肯定，更是小流域治理与提高区域综合生产能力、提供更多蕴含水土保持功能生态产品的实践成果展示，是水土保持碳汇价值、建立水土保持生态产品价值实现的一次大胆探索。

荒山变“花果山”，村民在采摘杨梅，露出幸福笑容。张亮珍摄

荒山变“花果山”，村民在采摘杨梅，露出幸福笑容。张亮珍摄

现在的长汀，映入眼帘皆为绿，清澈的溪流、青翠的山脉、美丽的村庄……“经过20多年来的水土流失治理，长汀县植被覆盖度提高到85%以上。”长汀县水土保持监测站工程师蔡春旺说，得益于水土保持工作不断取得成效，长汀实现了从“浊水荒山”到“绿水青山”的美丽嬗变，成为了全国水土流失治理的一面旗帜，一个缩影。

“希望有一天，我们的红土地上长满植被，树都能长得高高的，变成碳票，换成钞票，让‘绿水青山’变‘金山银山’。”长汀县河田镇晨光村村民咧嘴笑说。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

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(责编：杨曦、吕骞)
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