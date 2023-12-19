人民网记者 乔雪峰

津兴城际铁路正式开通运营。中国铁路北京局供图

12月18日上午7时58分，津兴城际G8842次首发列车从天津西站缓缓驶出，于上午8时50分抵达大兴机场站。这标志着天津至北京大兴国际机场铁路正式开通运营，天津西至大兴机场站间最快41分钟可达。

中国铁路北京局集团计划统计部高级经济师侯立波接受记者采访时表示，津兴城际铁路的开通运营，将为“轨道上的京津冀”再添新笔画，更为京津冀协同发展提供有力支撑。

轨道上的京津冀加速形成

为京津冀协同发展提供有力的高铁运输支撑

2008年8月，自我国首条设计时速350公里的高铁——京津城际铁路开通以来，15年间，轨道上的京津冀加速形成。京沪高铁、京广高铁、津秦高铁、京张高铁、京雄城际、京哈高铁、京唐城际等多条线路陆续开通运营，京津冀地区高铁总里程由2008年的118公里增长到现在的2576公里，实现对区域内所有地级市的全覆盖，京津冀都市圈1小时通勤，主要城市间2小时通达交通圈基本形成。

津兴城际铁路东起天津西站，经过河北省廊坊市，西至北京大兴国际机场站，全长101公里，设计时速为250公里每小时，线路共设6座车站。中国铁路北京局客运部副主任郭柳明接受记者采访时表示，线路开通运营初期每天开行动车组8列，天津西站至大兴机场站最快41分可达，2024年一季度列车运行图调整后，每日安排开行动车组列车最高可达18列。

“津兴城际铁路是继京津城际、京沪高铁、京滨城际之后，又一条联通北京与天津间的高速铁路。”据侯立波介绍，未来五年内，怀兴城际廊兴段、雄商高铁、雄忻高铁、津潍高铁将陆续开通，轨道上的京津冀会越织越密，更好助力京津冀协同发展重大战略。

雄安站副站长刘冬梅接受记者采访时表示，随着津兴城际铁路开通运营，津兴城际铁路与京雄城际实现了顺利联通，并首次开行了雄安至天津、雄安至唐山的跨线高铁列车。

“这是继津保铁路后，又一次将唐山、天津和雄安新区三地紧密连接起来，为百姓往来旅游、通勤提供了一个全新路线选择。”刘冬梅表示，跨线列车的开行，不仅方便了雄安新区与天津、唐山沿线群众的出行，也为新区建设者前往京沪、东北方向提供了更为便捷的高铁换乘线路，为京津冀协同发展以及支持雄安新区建设提供了更加有力的高铁运输支撑。

铁路“无缝换乘”飞机地铁

空铁联运一体化服务为旅客提供更多便利

大兴机场站党支部书记魏学辉告诉记者，津兴城际铁路开通后，大兴机场站每日将分别开行4对列车，每日运力增加4400人以上。其中，开行大兴机场至天津西站间列车2对；开行天津西至雄安、唐山至雄安经停大兴机场站列车2对。

针对津兴城际铁路开通运营后，部分旅客前往北京大兴国际机场乘坐飞机的实际需求，如何提升旅客空铁联运体验感时，魏学辉表示，大兴机场站通过增加地面标识等形式，方便旅客到站后可以快速便捷换乘。

魏学辉告诉记者，车站同大兴机场建立了良好的爱心联动机制，针对到站后需要转乘飞机的轮椅、盲人等特殊重点旅客，会由车站的客运员护送至机场并与机场的工作人员进行重点交接。“对于乘坐飞机到达机场的旅客如果想换乘高铁，也将会有机场的工作人员送至车站，由车站的工作人员护送旅客上车，让旅客出行无后顾之忧。”

记者在现场体验发现，乘客无论是换乘京雄城际，还是去大兴机场乘坐飞机，都十分方便。进站换乘京雄城际的旅客可先由地面航站区进入地下一层换乘大厅，自西侧京雄城际大兴机场站进站口进站安检后，经由综合服务中心办理客票业务，然后在候车大厅候车，当列车到达后，从检票口检票后进入地下二层站台层乘车。

出站换乘机场的旅客，可通过南北两个出站厅分流出站，通过换乘大厅向上进入航站楼值机，从站台到办理值机托运处大概5分钟即可。旅客还可以通过换乘大厅进入轨道交通站厅层，换乘轨道交通。

津兴城际开通后，大兴机场给旅客带来哪些便利？对此，北京大兴国际机场航空业务部副总经理王强接受记者采访时表示，目前旅客已经可以通过12306或者航司官网“一站式”购买高铁票+机票的组合出行交通产品，方便旅客选择空铁联运产品。

王强进一步表示，随着津兴城际的开通，天津、河北方向的旅客来到大兴机场乘机会更加便捷，助力京津冀交通一体化发展。“目前我们正在和国铁集团、天津市有关部门研究推进在天津西站设立城市航站楼，将来为旅客提供值机和行李托运服务，实现空铁联运一体化服务。”

制定一系列特色服务

为旅客提供更加舒适便捷的出行体验

津兴城际铁路是贯彻落实京津冀协同发展战略的重要工程。项目开通运营后，北京至天津间将形成4条高铁通道，将进一步完善区域铁路网布局，便利沿线人民群众出行，推动京津冀交通一体化发展，对于唱好京津“双城记”，打造区域发展高地，促进京津冀协同发展具有十分重要的意义。

“能够值乘此次首发列车，我内心无比的激动和兴奋。”天津机务段动车组司机周岩斌是此次津兴城际G8842次首发列车的司机，他表示，确保旅客安全舒适的出行体验，是动车组司机的责任，未来在津兴城际铁路的每一次值乘中，都会为旅客提供更加安全舒适、高效便捷的出行体验。

刘新新是中国铁路北京局天津客运段的一名列车长，今天是津兴城际铁路首发列车的列车长。她告诉记者，自己曾经是京津城际的一名列车长，服务京津双城已经有10余年。

“今天作为G8842次首发列车的列车长，能够服务京津冀三地乘客，感到既兴奋又紧张。”刘新新激动地说，兴奋是见证了“轨道上的京津冀”再次升级，津兴城际铁路全程101公里，用时不足一小时，不仅拉近了城与城的距离，更是拉近了人与人的距离。紧张的是肩上的责任更大，作为乘务人员，保障津兴城际铁路安全运行，服务好京津冀旅客是最大的目标，也是对外展示中国高铁形象的最好机遇。

据刘新新介绍，为了给旅客提供更加舒适便捷的旅行，在津兴城际列车上，制定了一些有针对性的服务招法。比如在列车上开辟“津客高铁儿童乐园”、提供儿童益智趣味玩具和配备儿童安抚气垫床来守护儿童天性；通过提供一次性耳塞、轻声引导降低音量或送上无声提示卡片的方式来守护静心环境。又比如为独自出行的老年旅客配备了重点旅客呼叫器，在旅客需要帮助的时候，乘务员能够用最快的时间精准到达，使旅客乘车安心。

此外，乘务组还通过在卫生间悬挂芳香袋，在行李架格挡处悬挂提示牌，为相似的旅行箱标记彩色丝带做以区分，为广大旅客提供清新的乘车环境和安全贴心的服务。同时旅客朋友们也可以用手机扫描铁路畅行二维码，呼叫乘务人员到座提供补票升级、爱心帮助等服务。

刘新新指出，结合津兴城际列车与大兴机场航班接驳换乘的特点，乘务组在车厢两端放置了天气日历，标注气温及天气情况，为空铁换乘的旅客提供参考；还为换乘飞机时间较紧张的旅客提供换乘指引，引领旅客在距出站口最近的车厢等候下车，联系车站工作人员提前开启直梯通道，为急客、行动不便旅客提供便捷。

(责编：乔业琼、高雷)

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