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推进内外贸一体化开展了哪些工作？商务部回应

2023年12月18日16:50 | 来源：人民网
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人民网北京12月18日电 （记者孙红丽）国新办18日举行国务院政策例行吹风会，介绍加快内外贸一体化发展有关情况。

会上，对于当前内外贸一体化重点工作以及成效，商务部副部长盛秋平介绍，商务部会同各地区、各有关部门深入贯彻落实党中央、国务院关于推进内外贸一体化的决策部署，主要开展了五方面的工作：

一是工作体系不断健全。在部门层面，协同建立机制。商务部等22个单位建立了促进内外贸一体化发展部际工作机制，2022年实施了促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可相衔接等15个方面134项工作举措，取得良好成效。在地方层面，央地联动开展试点。会同13个部门共同开展内外贸一体化试点工作，组织北京等9个试点地区围绕完善内外贸一体化调控体系、促进内外贸制度衔接等方面积极创新，先行先试。

二是内外贸规则标准加快衔接。推动修改《对外贸易法》，取消对外贸易经营者备案登记，赋予所有经营主体外贸经营权，便利企业内外贸一体化经营。修订《商务领域标准化管理办法》，健全内外贸标准管理体系，开展国家级服务业标准化商贸流通专项试点，探索形成了一批加强标准化管理、提升内外贸一体化发展水平的典型案例。

三是国内国际两个市场深入拓展。发挥进博会、广交会、服贸会、消博会、投洽会、数贸会等具有国际影响力的会展平台作用，增进国内外市场交流，开展全国消费促进月、国际消费季等“消费提振年”活动，鼓励各地举办各类内外贸融合对接活动，支持企业开拓国内国际两个市场。

四是企业一体化经营能力稳步提升。开展内外贸一体化领跑行动，重点培育一批具有国际竞争力、内外贸一体化经营企业。引导和支持企业加快数字化发展，实现线上线下、内贸外贸一体化经营。

五是内外贸一体化政策不断健全。将内外贸一体化纳入外经贸发展专项资金支持范围。会同中国出口信用保险公司进一步发挥信用保险作用，对同时经营国内国际两个市场的企业加强出口信用保险和国内贸易险的协同支持，为企业提供“内贸+外贸”“保单+限额”一体化支持服务。

(责编：孙红丽、高雷)
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