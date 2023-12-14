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2024年贺岁纪念币和纪念钞来了！央行12月15日起陆续发行

2023年12月14日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者罗知之）中国人民银行定于2023年12月15日起陆续发行2024年贺岁纪念币和纪念钞，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，双色铜合金纪念币1枚，纪念钞1张，均为中华人民共和国法定货币。

该套金银纪念币正面图案均为中国传统吉祥纹饰组合图案，并刊国名、年号。

1克圆形金质纪念币背面图案为“福”字、卡通龙造型等组合设计，并刊面额。

8克菱形银质纪念币背面图案为“福”字、灯笼、鹿、蝴蝶等装饰组合设计，并刊面额。

金银纪念币规格和发行量方面，1克圆形金质纪念币为普制币，含纯金1克，直径10毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量100000枚。8克菱形银质纪念币为普制币，含纯银8克，边长23毫米，面额3元，成色99.9%，最大发行量1500000枚。

双色铜合金纪念币正面图案为“中国人民银行”、“10元”字样，汉语拼音字母“SHIYUAN”及年号“2024”，底纹衬以团花图案。

纪念钞正面主景为龙的造型图案，上方为中华人民共和国国徽、“中国人民银行”、篆书“龙”字印章，下方依次为光彩光变面额数字“20”与汉字“贰拾圆”、动感全息图案、透明视窗、盲文面额标记和冠字号码。

双色铜合金纪念币背面图案为中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合的龙形象，衬以花灯和灵芝，币面左侧刊“甲辰”字样。

纪念钞背面主景为儿童舞龙灯图案，辅以北京四合院民居装饰图案，上方为面额数字“20”、汉语拼音字母“YUAN”，下方为花卉与动感全息图案、年号“2024年”、行长章、面额数字“20”、“中国人民银行”汉语拼音和蒙、藏、维、壮四种民族文字的“中国人民银行 贰拾圆”字样。

双色铜合金纪念币和纪念钞面额、规格、材质及发行数量方面，双色铜合金纪念币面额10元，直径27毫米，材质为双色铜合金，发行数量1.2亿枚（含留存历史货币档案1万枚）。纪念钞面额20元，票面长145毫米，宽70毫米，采用塑料材质，发行数量1亿张（含留存历史货币档案2万张）。

(责编：罗知之、吕骞)
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