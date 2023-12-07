王绍绍

冬季多地供电和供暖需求持续攀升，能源保供进入迎峰度冬关键期。为保障民众温暖过冬，各地多措并举提升能源保障能力，全力推进能源稳产保供。

“从今年迎峰度冬能源供应市场的基本格局来看，预计传统能源仍将占据主导地位。”多位专家在接受人民网采访时表示，随着国家对新能源的大力支持和相关技术的不断进步，新能源在能源供应中的比重将逐渐增加，成为迎峰度冬期间能源供应的重要补充。

加快推进煤炭增产保供

积极助力迎峰度冬

今年采暖季开启之前，作为能源保障“压舱石”，煤炭行业加大增产保供力度，多地、多企业加紧推进煤炭储备工作，多举措提高库存量，为冬季供热攒够“口粮”。

今年以来，我国原煤生产保持稳定，进口快速增长。国家统计局数据显示，1-9月份全国原煤产量34.4亿吨，同比增长3.0%。进口煤炭3.5亿吨，同比增长73.1%。

国家发展改革委发布的最新数据显示，目前全国煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平。国家发展改革委相关负责人表示，下一步，国家发展改革委将加强煤炭生产监测调度，推动地方和企业合理安排生产计划，在确保安全的前提下努力稳产增产。

“迎峰度冬期间，预计全国用电最高负荷较去年同期增加1.4亿千瓦，增幅较大。我国电力供应总体有保障，局部面临一定压力。”国家能源局新闻发言人张星表示。

为做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，煤炭大省山西正加大煤炭增产保供力度。山西统计局此前发布数据显示，今年前9个月山西规上原煤产量101439.7万吨，同比增长4.5％。

“当前我国煤炭供应维持较高水平，尤其是进口煤大幅增加，市场供给比较充足。全社会煤炭库存也处于一个相对高的水平，这就为保障今冬明春电煤的稳定供应，打下了良好的基础。”业内专家预计，今年迎峰度冬期间煤炭供需形势要比往年好一些。

加大资源调配力度

筑牢能源保供“安全墙”

国家能源局发布数据显示，今年下半年以来，电力需求同比增长加快，9月全社会用电量同比增长9.9%。面对能源电力供应新形势，相关部门全力调配资源，保供稳价，维护人民群众供电、供气、供暖安全。

山西电网是“西电东送”“北电南送”的重要组成部分，连接华北、华东、华中三大区域，承担着向北京、河北、江苏、湖北等地外送电力的重要任务。据悉，今年前三季度山西省总发电量3229.8亿千瓦时，同比增长4.7%，其中外送电1168.1亿千瓦时，已超过去年前10个月的外送规模。

今年以来，山西在确保省内电力可靠供应的基础上，实现7月至9月长南荆特高压北电南送，推动华北、西南大范围电力余缺互济，保障成都世界大学生运动会可靠用电。目前，山西电力外送省份达到22个，有力支撑了受电省份的电力供应。

进入四季度以来，南方区域主要流域存在水电蓄能快速消耗的风险。对此，南方电网及时开出西部检修结束的火电机组，统筹加大全网资源调配力度，持续做好网间优化调剂支援。贵州电网推动省煤电保障供应联合办公机制高效运转，统筹协调煤炭生产、电煤价格、运力、发电提升等问题，重点加强煤炭生产监测调度，提高火电供应能力。

截至目前，南方五省区水电蓄能同比多40亿千瓦时，电煤库存同比多532万吨，基本完成汛末存煤蓄水目标，为今冬明春电力保供打下坚实基础。

“汲取迎峰度夏工作有益经验，周密部署、精准预判、应时而变，以‘时时放心不下’的责任感，打好迎峰度冬攻坚战，定能为全国人民带来融融暖意，为经济社会高质量发展提供坚强电力保障。”业内专家表示。

持续推进清洁供暖

保障百姓“绿色”过冬

近年来，我国聚焦在抽水蓄能领域供应链上的短板，依次突破了主机设备、核心控制系统等一系列技术瓶颈，打通了整个产业链的“最后一公里”，推动产业绿色转型升级。

新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术，是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑。

“目前，电力市场建设深入推进，进一步激发能源高质量发展活力动力。”国家能源局发展规划司副司长董万成表示，我国因地制宜加快推动各地辅助服务市场建设，挖掘调峰潜力超过9000万千瓦。新型储能装机规模持续快速增长，锂电池、压缩空气、液流电池等多种技术项目增长迅速。

实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军。构建清洁低碳、安全高效的能源体系，正为南方五省区经济高质量发展注入强劲的绿色动能。目前，南方电网通过实施清洁能源调度，推动源网荷储协同发力，全力保障可再生能源消纳，展现了南方区域电力绿色化转型发展之路。

“在保障我国能源安全可靠的条件下，要通过推动绿色、低碳为主要特征的新能源技术创新，构建以非化石能源产业为主体的新型能源体系。未来，可再生能源、核能、新型储能、绿色氢能、碳捕集利用与封存、能源数字化智慧化、新型电力系统等产业将实现融合发展。”国家发展改革委能源研究所可再生能源发展中心副主任任东明表示。（田小丽、陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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