杨曦 申佳平 周睿

今年以来，随着宏观调控组合政策发力显效，主要经济指标企稳回升态势明显。在此期间，依托强大的产业链供应链生产优势和超大规模市场优势，一些新兴领域发展表现抢眼。即日起，人民网推出“经济亮点因何而来”系列报道。

国产新能源车在南沙汽车口岸装船出口。广州港集团供图

11月，在航线密集的广州南沙海港，一辆辆崭新的国产新能源汽车有序开往码头前沿装卸区，搭乘外贸滚装船发往东南亚等海外市场；一批批锂电池组在东莞装箱完毕后搭乘中欧班列鸣笛出发，赶赴共建“一带一路”国家……

今年以来，电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品的出口额持续保持较快增长势头。前三季度，“新三样”合计出口同比增长41.7%，占我国出口比重同比提升1.3个百分点。在不久前举办的第134届广交会上，新能源展区规模较上届增幅达172%，进一步助力“新三样”产品扩大出口，促进新兴优势产业发展。

外贸是观察一国经济的重要窗口。从“中国制造”到“中国智造”、从“老三样”到“新三样”，我国外贸出口产品升级趋势愈发明显，这既是外贸结构持续优化的体现，也是新动能助推经济高质量发展的真实写照。

为何外贸“新三样”近两年变得火热？专家表示，这并非偶然，而是我国多年来在相关产业领域全面布局和深耕后的收获。

中国汽车工业协会副总工程师许海东分析指出，近些年，中国引领绿色低碳转型，应用最新迭代技术、不断提升研发能力。“新三样”出口交出优秀成绩单，充分反映出中国日益完备的产业链带来的技术创新优势。

完备的产业链供应链体系，是产业发展的牢固基石。

在我国长三角地区，通过产业集群协同发展，一家新能源汽车整车厂可以在4小时车程内解决所需配套零部件供应，形成了体现现代化产业体系特征的“4小时产业圈”。当前，我国绿色低碳交通体系加快构建，全球一半以上新能源汽车行驶在中国，产销量连续8年稳居世界第一。不断完备的产业链，为新能源汽车产业保持领先发展势头提供了坚实有力的支撑。

在中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长刘文强看来，“新三样”出口高增长的背后，主要支撑因素是我国制造业多年沉淀下来的产业竞争力。“我国制造业体系不断进步、技术创新不断提升、制造能力突出、产业链完整而且具有韧性，这些在国际上都具有一定的领先优势。”刘文强说。

以光伏产业为例，近年来，从上游硅料技术研发、中游组件生产制造，到下游电站开发，我国光伏产业已形成全球最完整的产业配套环境和供应链体系，行业总产值超过1.2万亿元。

今年前三季度，光伏产业继续实现快速发展。从制造端来看，多晶硅、硅片、电池片、组件等主要制造环节产量同比增长均超70%；从进出口看，硅片、电池片和组件的出口量分别同比增长了88.3%、74.3%和33%。

领先势头来之不易，专家指出，长期保持住产业新动能的活力及优势，我们仍要下许多“硬功夫”。

9月5日，工信部在“工业稳增长主题新闻发布会”上对推动我国工业企业坚持创新引领、促进体制升级方面提出多方面举措——

加强质量品牌建设，推进供给端创新，以高质量供给引领创造需求；加强工业和信息化领域“十四五”专项规划统筹调度，推动产业投资基金加大制造业投资力度；继续办好中国产业转移发展对接活动，推动具备条件的项目尽快投产达效；引导企业因地制宜拓展国际市场，在巩固重点工业产品出口的同时，进一步挖掘出口潜力。

“相信随着上述一系列有效措施持续落地，以‘新三样’为引领的产业新动能一定能爆发更大发展活力。”许海东认为，未来“新三样”出口增势有望延续：从外部来看，全球对新能源、绿色低碳发展的重视程度逐步提高，“新三样”产品的国际市场需求仍很旺盛；从国内来看，在产业链优势和政策环境的支撑下，“新三样”产品供给在全球范围内仍具有较大优势。

刘文强表示，企业要坚持创新引领，持续提升技术含量和产品品质，才能积极适应外部环境和应对风险挑战，进一步释放产业新动能。一方面，要加强基础前瞻技术布局，探索新型创新模式。鼓励产业链“链主”企业牵头，联合上下游伙伴、高校和研究机构搭建创新平台，集中攻关共性关键技术问题；另一方面，要优化资源要素配置，引导产业集群式协同发展，统筹协调差异化、特色化布局，推动产业提质增效。

(责编：杨曦、吕骞)

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