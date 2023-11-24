人民网北京11月24日电 （黄盛）空地协同系留无人机消防车取得CNAS认证，开展云梯消防车、铁路收发油车研制，研发国产三维图形引擎、CAE通用仿真系统和国产BIM平台……今年以来，国资央企围绕提升科技创新力深化改革，强化科技创新主体作用，积极打造原创技术策源地，以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，深入实施新一轮国企改革深化提升行动。

业内人士对此向人民网财经表示，推动国有企业发挥“三个作用”是新一轮国企深化提升行动的鲜明导向，也是更好服务国家战略为导向的功能性改革的重点内容。

科技创新体系机制建设稳步推进

今年五月，在云南丽江“应急使命·2023”演习中，新兴际华智研院自主研发的空地协同系留无人机消防车，凭起飞重量、作业高度、喷射距离、续航时间、抗风等级等各项指标引起关注。该型装备面向城市高层超高层建筑消防灭火难题，实现了空地协同消防系统、无人机平台、地面消防智能车辆三个核心系统一体化设计，攻克了高压输配电、大功率电调控制、高可靠余度导航飞控、轻质化复合材料机体等四项关键技术。

技术突破的背后是国资央企提升基础研究、应用基础研究能力以及科技创新体系机制建设的稳步推进。新兴际华集团通过创新体系建设，进一步加强科研资源集中管理、集中调度、集中运用，加强科研项目全生命周期精细化管理，以推进产研融合，打造市场化职业化创新人才队伍，集聚资源打造核心竞争力。

“科技自立自强不仅是发展问题，更是生存问题，国资央企把科技创新摆在‘头号工程’位置，全力突破关键核心技术‘卡脖子’问题。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向人民网财经表示，国企改革三年行动实施之后，国资央企发展取得一系列重大成果，但一些长期制约国企发展的体制机制弊端尚未彻底破除，因此需要根据形势变化把改革向纵深推进。

另据了解，2023年以来，随着国企改革三年行动圆满收官，国资国企谋划开启了新一轮国企改革深化提升行动，主要围绕提高核心竞争力和增强核心功能抓好重点领域改革，更加重视国有企业服务国家战略的核心功能作用发挥，着力在构建现代化产业体系、推动高水平科技自立自强等方面强化战略支撑。

技术驱动战略性新兴产业发展

走进中国建研院BIM Base展厅，电力、能源、交通等领域的国产BIM工业软件正在依靠创新技术，逐步实现核心软件国产替代，保障重要基础设施和重大工程信息安全。

战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，既代表着科技创新的方向，也代表着产业发展的方向。更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，是新一轮国企改革深化提升行动的重点任务之一。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓此前表示，国资央企将把发展经济的着力点放在实体经济上，着力从速度规模型向质量效率型发展转变，进一步加大关键核心技术攻关力度，加快推进国有经济布局优化调整，积极服务国家重大战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中，切实发挥好科技创新国家队、产业发展领头羊、安全支撑主力军作用。

吴刚梁表示，国有企业要增强核心竞争力和核心功能，就离不开发展战略性新兴产业，这是作为发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用的“牛鼻子”。

也有业内人士表示，在新一轮国企改革深化提升行动中，国资央企承担着引领现代化产业建设的重大使命，加大布局战略性新兴产业，除了自主进行技术研发和产业升级，还可以运用各种资本市场的手段推进并购重组，加快市场化经营，进一步提高核心竞争力，发挥现代产业链“链长”的主体支撑和融通带动作用，引导其他社会资本投入战略性新兴产业。

(责编：申佳平、高雷)

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