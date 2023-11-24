人民网北京11月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，丽江至香格里拉铁路（以下简称丽香铁路）将于11月26日建成通车，两地间最快1小时18分可达，昆明经大理、丽江可直达香格里拉。该线路地处云贵高原与青藏高原的过渡地带，连接丽江古城、拉市海、玉龙雪山、虎跳峡、哈巴雪山、香格里拉等众多著名景区，被誉为“美丽云岭天路”。

丽香铁路起自云南省丽江市玉龙纳西族自治县丽江站，接入云南省迪庆藏族自治州香格里拉市香格里拉站，设计时速140公里，全长139公里，为国家Ⅰ级单线电气化铁路。全线共设13个车站，分别为丽江、拉市海、达落、新尚、虎跳峡、螺丝湾、花椒坡、万拉木、塘布、小中甸、鲁吉、居都谷、香格里拉站，其中丽江站为既有车站、其余为新建车站。丽江、拉市海、香格里拉站开办客运业务，小中甸站开办客、货运业务，其余车站为铁路行车技术作业站。

丽香铁路地处印度板块与欧亚板块接触带前沿，是我国地壳构造运动最为强烈的地区之一，海拔从丽江站的2400米攀升至香格里拉站的3274米，是典型的高原铁路，铁路建设施工难度极大。该项目2014年12月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位和广大建设者挑战极限，勇创一流，优质高效推进工程建设，历时9年架设了34座桥梁，建成了20座隧道，确保了工程如期建成。其中，金沙江特大桥主跨达660米，桥面离江面垂直距离约250米，相当于80多层楼高；在玉龙雪山、哈巴雪山等隧道建设过程中，攻克了高地应力、大变形等地质难题，创新研发了世界领先的大变形控制技术，为我国高原铁路建设积累了宝贵经验。

项目开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格各项规定和标准，对丽香铁路各专业设备进行了检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足客货列车安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

丽香铁路开通运营初期，铁路部门每日安排开行旅客列车8列，昆明、大理、丽江站至香格里拉站，最快分别4小时30分、3小时58分、1小时18分可达。为提升运营品质、满足旅客不同出行需求，铁路部门在丽香铁路各站间实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多的选择，运营初期执行票价最高为公布票价的9折、最低为7折，公布票价可通过铁路12306查询。同时安排开行货物列车2列，建材、生活用品等货物可通过铁路快速运达香格里拉，沿线畜产品、土特产等可通过铁路销往全国各地。

丽香铁路是我国《中长期铁路网规划》中滇藏铁路的重要组成部分，开通运营后，将有力提升民族地区运输服务保障能力，对促进民族团结、巩固边疆稳定、推动云南经济社会高质量发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)

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