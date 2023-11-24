人民网北京11月24日电 （记者申佳平）今日，国家发展改革委就共建“一带一路”未来十年发展展望报告举行发布会。国家发展改革委区域开放司司长徐建平介绍，中欧班列作为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌，自创立以来，保持安全稳定畅通运行，已累计开行8.1万列，通达欧洲25个国家的217个城市，运输服务网络覆盖欧洲全境，开创了亚欧国际运输新格局，搭建了沿线经贸合作新平台，有力保障了国际产业链供应链稳定，为世界经济发展注入新动力。

徐建平指出，面向未来，将推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展，不断拓宽中欧班列惠及各国人民的“幸福之路”、造福世界的“繁荣之路”。要巩固提升中欧班列发展水平。深化与沿线国家经贸合作，共同做大中欧班列合作基本盘。在建设好、维护好现有运输线路的同时，共同开拓跨里海等国际运输新通道，推进重点口岸设施扩能改造，全面提升中欧班列基础设施保障能力。持续完善中欧班列服务体系，进一步提升在国际运输市场上的竞争力。统筹解决好各环节“堵点”“卡点”问题，促进规则标准衔接，不断夯实中欧班列国际合作基础。

同时，全力维护中欧班列良好发展态势。加快完善中欧班列政府间合作机制，在政策制定、规划对接、设施联通、便利通关、运输组织、安全保障等方面加强沟通协商，打造中欧班列国际合作网络。加强中欧班列沿线安全风险管理，深化信息交流合作，加强执法合作，共同提高应急处理能力，为中欧班列营造稳定、安全、可持续的发展环境。

此外，全面提升中欧班列发展质效。加强中欧班列沿线国家市场需求对接、发展规划对接、合作平台对接、设施项目对接，充分发挥中欧班列独特优势，全面提升集疏运各环节、全过程的质效。优化我国中欧班列集结中心布局，不断提高货物集结质效。协同完善中欧班列运行机制规范，全方位提升运输组织效率。在做大做强主通道主干线的同时，全力推进通道多元化。织密中欧班列支线网络，形成覆盖面广、集疏运效率高的“干支通道运输体系”。稳步扩大中欧班列全程时刻表，持续提高沿线通关便利化水平，实现中欧班列信息化、智能化发展。

(责编：申佳平、高雷)

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