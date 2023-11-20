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前三季度我国海洋经济持续恢复向好

2023年11月20日14:09 | 来源：人民网
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人民网北京11月20日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，今年前三季度，全国海洋经济持续恢复向好。初步核算，前三季度海洋生产总值7.2万亿元，同比增长5.8%。

海洋新兴产业发展态势良好。前三季度，海洋工程装备制造业持续向好，交付海工订单金额同比增长50.0%。海水淡化工程稳步推进，河北、天津、山东、江苏、浙江等地海水淡化项目稳步推进，前三季度在建和新开工项目规模超30万吨/日。海洋电力业不断取得新进展，海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长14.8%、19.2%，在建和新开工海上风电项目规模约1940万千瓦，较去年同期增加约200万千瓦。首台国产18兆瓦海上风电主轴轴承顺利下线。我国首台兆瓦级潮流能发电装置“奋进”号连续并网运行超过18个月，累计发电量突破250万千瓦时。20千瓦海洋漂浮式温差能发电装置完成海试。我国首台自主研发的兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号完成研建并开展发电试验。

海洋传统产业发展稳中向好。前三季度，海洋油气供给能力持续提升，全国海洋原油和天然气产量同比分别增长4.6%、9.7%。海洋渔业保持稳定增长，国内海洋水产品产量和海水养殖产量同比增速均超5.0%。海洋船舶工业延续向好态势，新承接海船订单、海船完工量、手持订单量同比分别增长40.2%、23.3%、34.3%。海洋交通运输业稳定发展，海洋货运量、海洋货物周转量同比分别增长10.1%、8.1%。海洋旅游业加速恢复，前三季度海洋旅客周转量、海洋客运量同比分别增长125.9%、121.0%，增速较1-8月分别加快4.0、0.4个百分点。

涉海企业经营情况总体改善。企业经营改善，调研显示，超五成涉海企业前三季度营业收入实现同比增长，较上半年提高5.9个百分点。企业预期保持乐观，超六成企业预计全年营收实现增长，超八成企业用工人数增加或保持稳定。

海洋对外贸易平稳发展。沿海港口完成外贸货物吞吐量同比增长超10%，但受大宗商品价格下降、汇率波动等因素影响，海运进出口总额同比下降1.3%。

(责编：杨曦、高雷)
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