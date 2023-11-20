人民网北京11月20日电 （记者杨曦）今日，在自然资源部举行的11月份例行新闻发布会上，海洋战略规划与经济司司长何广顺表示，2023年以来，全国海洋经济持续恢复向好，主要经济指标延续回升态势，多个领域多项指标都出现了一些积极变化和亮点。

何广顺介绍，海洋经济呈现出的积极变化和亮点主要体现在以下五个方面：

一是海洋经济增长持续恢复向好。前三季度海洋生产总值高于全国GDP增速0.6个百分点，也高于沿海地区生产总值增速0.4个百分点。

二是海洋传统产业释放新动能。海洋船舶工业、海洋旅游业等海洋产业增势良好，前三季度海船市场份额保持全球领先，交付的高技术、高附加值船舶显著增加。海洋旅游业加速进入全面恢复新阶段，前三季度海洋客运量已超过2019年同期水平。重点监测的沿海城市中，威海、汕尾等小众目的地热度和客流高涨。沿海港口设施水平不断提高，烟台港30万吨原油码头二期、青岛董家口原油商业储存库建成投产，北部湾港凭借智能理货系统大幅提升港口理货时效性、精准率和货物转移效率。

三是科技赋能海洋新兴产业发展。创新平台建设不断推进。各地聚焦海洋产业发展成立创新平台，广东海洋牧场岸基种苗繁育与种质资源保护基地、海南海水养殖生物育种与可持续产出全国重点实验室应用牵引基地相继揭牌，国家海洋药物和生物制品产业联盟成立。海洋科技创新能力持续提高，除刚才谈到的海洋能相关案例外，我国首颗海洋盐度探测卫星开展航空校飞试验，首台深海质谱仪研制成功并完成海试，首条跨洋中脊深海人工源电磁与大地电磁联合探测剖面实验成功实施。海洋工程装备制造能力稳步提升，前三季度交付海工订单金额占国际市场份额的64.3%。海洋石油采出液处理装备“管式动态涡流除油器”研制成功，亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置（FPSO）“海洋石油122”完成船体建造。

四是海洋资源供给能力稳步提升。持续做好海域资源要素保障。前三季度全国批准用海用岛项目1219个、170万亩，涉及投资6千多亿元，有效保障了用海用岛需求。海洋能源供给能力持续提升。海洋原油和天然气产量同比分别增长4.6%、9.7%，垦利6-1、陆丰12-3油田等多个项目建成投产；海上风电在建和新开工项目规模约1940万千瓦，较去年同期增加约200万千瓦。“蓝色粮仓”建设稳步推进。国内海洋水产品产量和海水养殖产量同比增速均超5.0%。自然资源部会同农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》，加快海水养殖现代化升级和增加优质水产品供给。

五是市场预期保持乐观，涉海金融保持总体稳定。前三季度，重点监测的企业中，海洋旅游业、海洋船舶工业、海洋电力业、海水淡化与综合利用业经营情况较好，均有超七成企业营收实现增长，主要得益于国内市场需求回升、企业积极拓展业务范围及自身市场竞争力提升等。同时，有23家涉海企业完成IPO上市，融资规模257亿元，占全部IPO企业融资规模的7.9%。“蓝色100”股票指数收益高于大盘，涉海企业在资本市场的表现总体好于平均水平，截至9月末，指数较上年末上涨4.4%，同期沪深300下降4.7%。

“但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，海洋经济回升向好基础仍需巩固。随着国家宏观政策效应的持续释放和经营主体信心的增强，海洋产业内生动力不断提高，全年我国海洋经济有望继续保持稳中向好的发展势头。”何广顺说。

(责编：杨曦、高雷)

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