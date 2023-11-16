人民网记者 车柯蒙

税收数据反映了经营主体的运行状况，具有“全、快、细、准”的独特优势和较强的权威性、系统性、稳定性和连续性。如何将企业的涉税数据转变为能够精准描绘企业创新实力的数字画像，从而促进资本等各类创新要素资源向企业倾斜，激发企业创新动力和活力？

今年6月，由复旦大学公共绩效与信息化研究中心、厦门火炬高新区管委会和厦门火炬高新区税务局三方联合编制发布的“企业创新税收指数”，拓展了“以税辅政”和“以税助企”的新路径。

记者了解到，税收大数据经过科学的整合分析，以及反复测算验证，变为能够精准描绘企业创新实力的数字画像，并促进资本等各类创新要素资源向企业倾斜，解决创新配套不足、融资难融资贵等掣肘问题。在一幅幅精细的“画像”里，企业创新情况被转换为可见的数字，企业创新活力被进一步激发。

指数发布以来，“企业创新税收指数”乘数效应不断释放，厦门税务部门不断拓展提升税收职能，打通资金链串起创新链，撬动各类创新要素资源推动科技企业双链融合，为经营主体营造更加优质高效的创新环境。

“指数发布后，银行部门充分认可公司的创新潜力，给予了1000万元的‘研发创新税易贷’授信额度。我们已经提取使用了其中将近800万元贷款，一部分投入到更高性能的检测设备研发中，一部分投入到日常经营中，提高企业的存货周转率。”厦门一家微电子装备公司财务总监赵群表示。

如今，通过加强信用信息共享共用，“信用+指数+金融”的新模式，正有效提升科技企业要素配置效率，满足科技企业多元化融资需求。据了解，截至目前已有8家银行落地纯信用免抵押“研发创新税易贷”等信用融资产品，帮助92家企业达成信贷融资意向8.56亿元，另有2户科技企业与投资机构达成9000万元股权融资意向。

运用“信用+指数”，处于不同发展阶段的科技企业都能够得到精准有效的外部支持。

“我们通过指数单户得分报告，深入了解企业创新各维度优劣势和信用建设情况，这也帮助我们及时发现短板和改进策略。”一家专注于原位电镜样品台系统研发生产的高新技术企业的公司财务总监张志强表示。

据厦门市税务局相关负责人介绍，“信用+指数”模式在政府调整产业规划、配置创新资源、考核创新工作等方面大有可为。如运用指数“市场认可”维度评价结果，筛选市场转化率较低的企业，促进新技术、新产品本地推广，目前已发掘0.76万购销配套的潜在交易链条，帮助30余户本地链主、链属企业成功对接。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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