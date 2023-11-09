人民网北京11月9日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，近期，受强冷空气影响，内蒙古东部和东北部分地区出现强降雪天气，各相关交通运输部门积极应对，迅速启动冰雪天气保通保畅应急预案，全力保障公路畅通，确保群众出行安全。

内蒙古

近日，全区迎来大范围降雪天气，主要降雪区域有呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、阿拉善盟、巴彦淖尔市、包头市、呼和浩特市，局地出现暴雪。

为应对此轮集中降雪，内蒙古自治区交通运输厅提前转发气象预警信息，立即部署各盟市及交通集团相关单位结合实际采取多种有效措施，开展除雪保通工作。

截至11月9日10时，累计投入清雪除冰人员12542人次，各类车辆6482台班，撒布融雪剂6392吨，撒布防滑料2542立方米，累计清雪里程112576公里。

黑龙江

11月5日以来，黑龙江省多地迎来强降雪天气，路面积雪、结冰、树木刮倒严重影响行车安全，普通国省干线公路受到不同程度影响。全省交通运输部门立即启动清雪应急预案，以雪为令，对辖区内普通国省干线公路开展除雪工作。截至目前，全省普通国省干线公路“零阻断”。

针对本轮灾害，省公路事业发展中心及时发布预警预报，部署防范应对措施，加强一线指挥调度。各级交通部门人员、机械全员上路清除积冰积雪，组织物资人员和除雪保通车辆机械对急弯陡坡等重点路段铺撒防滑料、融雪剂，运用抛雪车等设备对路面积雪进行处理。

吉林

吉林省交通运输厅于11月3日即提前做好预警及除雪防滑准备工作，全面启动省、市、县三级交通运输应急“叫应”联动机制，采取加大巡查和指挥调度力度、加强应急装备物资准备和部门间协调联动、领导干部带班并24小时值班值守等一系列有效措施，积极应对暴雪冰冻灾害。同时，该省强化重点物资应急运输保障，全省共落实应急保障储备运力1200余辆，确保各类应急物资运输及时到位。

截至11月9日早7时，全省高速公路累计出动人工5422工日，动用机械设备3238台班，累计除雪量3320.03万立方米；共出动巡查车辆1756车次，出动巡查人员3995人次。

辽宁

11月5日8时至7日7时，辽宁省中西部地区出现大雪到暴雪，其中沈阳市区、法库、铁岭市区、开原、北票出现大暴雪。全省大部地区出现大雨，大连、鞍山、辽阳地区局部出现暴雨。

高速公路方面，省交投集团运营公司第一时间启动除雪防滑应急预案，克服降雪持续时间长，降雪量大的困难，连续不间断进行机械除雪循环作业。

普通公路方面，各地公路部门持续开展公路巡查和除雪防滑作业，进展迅速，降雪较小地区干线公路除雪已基本结束，目前正在开展重点路段防滑巩固作业，将路边积雪清除路域范围；降雪较大地区加大机械刮雪频次，重点路段行车道已基本露出黑色路面。

(责编：王连香、高雷)

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