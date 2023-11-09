人民网记者 车柯蒙

11月8日，《世界互联网发展报告2023》和《中国互联网发展报告2023》蓝皮书在2023年世界互联网大会乌镇峰会上发布。《中国互联网发展报告2023》显示，截至2023年6月，中国互联网医疗用户规模达3.64亿人，农村地区互联网普及率为60.5%，数字技术深度融入百姓日常生活。

近年来，无人驾驶和智慧交通的逐步成熟，让百姓出行变得更加便捷；ChatGPT的横空出世，让人们和AI对话有了更多可能；5G远程手术，打破了医疗技术的地域限制，让越来越多的优质资源触达乡村地区，一定程度弥补了偏远地区医疗资源的不足……

在2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会，一幅数字技术深度融入百姓生活的全图景正徐徐展开。

5G-Advanced、智慧观赛和AI智能应用、算力网络、5G智慧工厂、未来社区……在中国移动展区，亚运会上备受关注的科技创新再度成为大会人群流量的热点。

“8K+超高清直播，效果非常震撼，今年亚运会期间，我也在中国移动智能观赛展区观看了亚运的游泳直播，画面冲击力很大，很有现场感。”一位前来观展的参会嘉宾表示。

据介绍，亚运会期间浙江移动第一次对客户开放了8K观赛的端到端体验，相比4K，8K分辨率提升了4倍，是普通高清的16倍，一个画面就有3000多万级像素，表现力极大提升，给观众带来更好的观影体验。

“因为8K需要的网络带宽达到120Mbps，是普通高清电视带宽的10倍，所以结合中国移动的双千兆网络保障，向用户提供了更清晰的画质、更宽阔的观看视角、更丰富的画面信息量、更强大的色彩表现力的赛事转播。”中国移动工作人员表示。

“会有更智能的下一代产品进入我们的生活。”阿里巴巴集团CEO吴泳铭认为，智能化时代才刚刚拉开序幕，所有变化都处在非常早期，“一切皆有可能”，发展机遇巨大。

“在可见的未来，我们生活中所有习以为常的产品形态都会发生变化，会有更智能的下一代产品进入我们的生活。更多中小企业将通过AI化协同，灵活替代一部分目前只有大企业才能提供的服务。生产、制造、流通的组织方式和协作方式也会发生根本性变革。AI助理会无处不在，成为每个人工作、生活、学习中的助手。每个企业也都会配备AI助手，就像我们今天的智能汽车，辅助驾驶和自动驾驶已经成为标配。”吴泳铭表示。

新时代的百科科普应该是什么样的？孩子们应该以何种形式学习百科知识才是更科学、高效的？在2023年世界互联网大会上，斑马百科以一块超大屏幕和一段3D电影级画质的视频带来了答案。

据斑马儿童研究院院长修佳明介绍，逼真的3D动画效果和高精度的3D模型，可以还原百科知识主体的真实形态，同时也能模拟难以实现或者无法重现的特殊场景，是儿童学习百科的最好形式。例如，在天文主题里，斑马百科用动画和模型，模拟了金星地表的大气环境，让孩子能够身临其境地看到金星的大气层以及大气层里的硫酸雨和地表风暴，这是普通技术实现不了的震撼效果。

(责编：罗知之、高雷)

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