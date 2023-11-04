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写在第六届进博会开幕之际：一片“四叶草” 一展“惠全球”

2023年11月04日08:48 | 来源：人民网
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人民网上海11月4日电 （李彤、焦磊、欧阳易佳）黄浦江畔，“四叶草”又一次敞开怀抱，老时间、老地点，新老朋友共赴“进博之约”。

第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）秉承 “新时代，共享未来”主题，由国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动和人文交流活动等组成，2023年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。

“进”而有为，“博”采众长。作为全球首个以进口为主题的博览会，进博会是一个“买全球、卖全球”的平台，一边是参展国家和企业跃跃欲试，另一边是国内采购商和消费者摩拳擦掌，“在中国制造”和“为中国制造”在同步发生、同等重要。

在琳琅满目的展品背后，更可贵的是 “产业链的角力” “看不见的服务”“与国际贸易通行规则的接轨”。中国正从“世界工厂”向“世界市场”转变，进博溢出效应成为了“各个国家的大合唱”。

参展投资：构建新发展格局

身在中国，买遍全球。刚刚过去的周末，盒马的俄罗斯进口帝王蟹销售增长2.8倍，价格从上千元降到699元左右。在首届进博会上，俄罗斯进口帝王蟹还是“稀罕货”，到现在已经走入群众的日常生活。6年来，得益于进博会的溢出效应，一批海外商品从“网红展品”变为“长红商品”。

回顾近年来的进口产品，挪威海产局发布了“2025计划”深耕中国市场、阿根廷将牛肉作为对华出口的新增长点、新西兰苹果取了讨巧的中国名字“爱妃”、缅因州龙虾行业原本的淡季因为中国春节消费变成最繁忙的时段……

第六届中国国际进口博览会会场。人民网记者 王初摄

第六届中国国际进口博览会会场。人民网记者 王初摄

“参展一周、服务一年”，八方来客相约进博。今年展会的“朋友圈”再次扩大，参展世界500强和行业龙头企业数达289家，为历届之“最”。预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾......

进博会彰显了中国市场的巨大魅力。雅培公司董事会主席兼首席执行官罗赋德表示：“进博会是中国重要的对外开放展会，我们很高兴能够亲历其中，全方位展示雅培的前沿生命科技和解决方案，分享我们对医疗健康美好未来的愿景。”

从首发首秀到年年赴约，从“参展商”变为“投资商”，进博会开放的“窗口效应”正在不断显现。

“就在上个月，拜耳医药在中国布局的首个创新中心在北京揭牌启动。”拜耳中国传播副总裁张蕾表示，“中国是拜耳全球的第二大市场，我们一直持续在华投资。目前拜耳在中国设有两个‘全球研发中心’和四个‘世界级制造工厂’，希望通过提升本土研发能力来改善自己的产品，以便更加贴近中国消费者的需求。”

必和必拓中国区总裁王跃奎说：“在‘进博效应’催化下，目前我们已携手中国宝武、河钢集团、中国铜业和中色大冶、中天钢铁等产业链合作伙伴，签署多项合作协议共同推动钢铁生产以及铜冶炼等流程走向低碳化。”

“我们对中国经济的中长期发展非常乐观。”渣打集团主席韦浩思说，“这是我们连续第六年参加进博会，我们看到这个平台的重要性越来越显著，中国金融领域的制度型开放稳步向前。这也为我们把握中国市场机遇、发挥金融连接器作用提供了更广阔的空间。”

参展商乐观的心态，来自往届展会落地的成效。日前，商务部副部长盛秋平在国新办举行的新闻发布会上表示，前五届进博会展示超过2000项代表性首发新产品、新技术、新服务，累计意向成交额近3500亿美元。

参展商用具体行动，来展现对中国发展的信心。“2023年进博会期间，松下集团CEO楠见雄规将参与展会活动，并在公开场合演讲，介绍集团在华发展策略。这就是要再次亲口宣示对中国经济发展的信心和投资中国的决心。”松下相关负责人说。

辽宁大学校长余淼杰对人民网记者表示，进博会是一扇窗口，彰显了我国高水平对外开放的决心，推动经济高质量发展的信心，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的恒心。“通过建立全国统一大市场，加快推动形成供需互促、产销并进、畅通高效的内循环，推动我国市场由大到强，以此保持和增强对全球企业、资源的强大吸引力。”

宣示重大开放举措：搭建推动高水平开放的平台

世界经济开放则兴，封闭则衰。鼓励外商投资产业目录正式施行，新增条目239条；率先在一些自由贸易试验区和海南自由贸易港，试点对接相关国际高标准经贸规则；宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动……今年以来，我国推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。

第六届中国国际进口博览会会场。人民网记者 王初摄

第六届中国国际进口博览会会场。人民网记者 王初摄

“往届进博会开幕式上宣布的多项重大开放举措均已落地，使得中国高水平开放取得瞩目进展，充分彰显了中国建设开放型世界经济的信心。”安永全球管理委员会成员陈凯表示，今年恰逢上海自贸区十周年，在进博会和上海自贸区这块“试验田”的双重机遇下，企业能够积极创新，在智能制造、生物医药等领域推出新产品，对推动外资营商环境的优化起到了积极作用。

“中国正在稳步推进人才强国、创新驱动发展等战略，这让跨国企业在华发展迎来了更好机遇。奥的斯全球研发中心的认定也是对我们在中国市场持续投资科研、培育人才的肯定。”奥的斯中国区总裁罗小莉表示，企业将持续参与中国高端制造和本土化创新，助力中国成为全球创新高地。

“进博会展示了中国政府对贸易自由化和经济全球化的坚定支持，它为企业展示创新成果和加强合作交流提供了绝佳平台。”ABB电气中国总裁赵永占谈到，过去五年，ABB在进博会的舞台累计展示了210多项创新产品与前沿技术，发布了多款新产品和数字化解决方案，众多ABB新产品和新技术从进博起飞，推向全国乃至全球市场。

开放大门、广交宾客，新朋友跃跃欲试。本届进博会，美国中小企业首次组团参展、非洲农产品专区首次设立、中小企业专场对接会首次举办……参展国别覆盖五大洲，其中11国首次参展，34国首次线下参展。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对人民网记者说：“进博会为中国与世界各国经贸合作提供了一个重要平台，有利于促进国际贸易与投资自由化便利化水平。同时，进博会还是一个展示中国对外姿态与开放精神的重要窗口，向世界彰显了中国推进高水平对外开放的决心与信心。”

进博会也为地方发展带来机遇。“上海应牢牢把握契机，充分发挥进博会溢出带动效应，推动上海对外开放能级实现新提升，推动上海消费市场能级再上新台阶，加快将上海建设成为具有全球影响力的国际消费城市。”上海社会科学院原副院长、研究员何建华对人民网记者说。

迎五洲 计天下利：打造全球共享的公共产品

开放的成果，数据最直观。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%。其中进口18.1万亿元，增长4.3%。原油、天然气和煤炭等能源产品合计进口3.19万亿元，增长40.9%，占进口总值的17.6%；农产品进口1.57万亿元，增长10.8%，占进口总值的8.7%。此外，我国中间产品进口增长7.5%，拉动整体进口增长5.9个百分点。

作为“世界工厂+世界市场”，中国正在为各方提供庞大、稳定、可持续的进口需求。对广大进口伙伴而言，这不仅将创造可观的贸易收入、带动相关产业发展，更将创造出持续增长的就业岗位、参与经济全球化进程。

“进博会是全球共享的公共产品，彰显了中国坚持多边主义，践行人类命运共同体的理念。”盛秋平表示，进博会通过提供免费展位等方式，支持最不发达国家企业参展。虹桥论坛围绕“全球开放”核心主题与“国际公共产品”的功能定位，持续发布《世界开放报告》和世界开放指数，搭建国际政商学界高端对话交流平台。

记者梳理历届进博会议程不难发现，进博会与世界贸易组织、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等多边国际组织保持合作机制。联合国工业发展组织、世界知识产权组织等国际组织负责人积极参加。此外，进博会助力发展中国家，特别是最不发达国家融入多边贸易体制，推动发展中国家参与国际经贸活动。

展会、展会，“展”“会”并重。活动期间举办的虹桥国际经济论坛围绕“全球开放”核心主题和“国际公共产品”定位，聚焦全球开放热点话题，为国内外政商学界嘉宾搭建了高端对话平台，为世界开放发展贡献“虹桥智慧”。

中国国际进口博览会五周年专家研讨会。人民网记者 李彤摄

中国国际进口博览会五周年专家研讨会。人民网记者 李彤摄

在此前，中国国际进口博览局在人民日报社新媒体大厦举行主办的“中国国际进口博览会五周年专家研讨会”上，上海市政协副主席、民建中央副主席周汉民认为，通过进博会的平台，中国向世界贡献了坚持全球化的理念，奉行贸易自由化、投资便利化的宗旨，为推动构建人类命运共同体做出积极努力。

开放已经成为当代中国的鲜明标识。“通过进博会，我们深切感受到中国坚持对外开放、继续支持经济全球化的信号，及负责任的大国形象。中国作为主要经济体，建设开放型经济的持续努力为保障全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏作出了重要贡献。”阿斯利康全球副总裁、国际业务及中国区总裁王磊说。

一片“四叶草”、一展“惠全球”。第六届进博会的“脚步”越来越近，将再次奏响开放融通、合作发展的华彩乐章，博采众长未来可期。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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