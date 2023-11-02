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果园铺就致富路 “四好农村路”让乡村振兴驶入快车道

人民网记者 乔雪峰
2023年11月02日07:52 | 来源：人民网
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在云南省昭通市昭阳区洒渔镇，一条条整洁宽阔的乡间公路两旁，到处都是成片的苹果园，一排排果树上长满了一颗颗红彤彤的苹果，散发出阵阵果香，让人陶醉。

洒渔镇享有“苹果之乡”的美誉，苹果是洒渔镇农村经济社会发展的支柱产业、农民增收致富的主要渠道。洒渔镇党委副书记赵世东接受记者采访时表示，洒渔镇苹果种植面积达13.1万亩，全镇约有2万户农户，90%以上的农户都在种植苹果。

据赵世东介绍，作为昭通苹果发源地，通过多年的发展，洒渔镇的苹果交易市场已成为我国西南地区最大的苹果交易市场，每到苹果上市季节，街上车水马龙、热闹非凡，苹果交易从7月底一直持续到春节前。

在洒渔镇三台村村民李佐标看来，如今苹果市场的逐渐红火，归功于当地越来越便利的交通条件。“以前交通不方便，路都是坑坑洼洼的，产出的苹果都是靠人工肩挑，运到集市上卖。不但卖不上好价钱，还耗费很多人力物力。”李佐标告诉记者，现在路修通了，货车可以直接开到果园里采摘装车，销路拓宽了，村民的收入也变多了。

据洒渔镇党委副书记、镇长刘志诚介绍，近年来，洒渔镇贯彻“交通先行”理念，将交通建设作为乡村振兴、产业发展、人文和谐、群众增收的切入点，规划先行、多方投入，农旅融合、互联互通，推动经济发展驶入“快车道”。

据了解，洒渔镇围绕集镇西南最大苹果交易市场，延伸建设生产道路网212公里，覆盖13.1万亩苹果种植区域，更大程度提高农产品生产运输效率，扩大经济效益。在优化自然村道路布局基础上，健全完善串户路136公里，基本建成普惠公平、便捷高效的农村公路网络，全镇乡村小道由“通”到“畅”再到“好”转变。

随着当地农村公路的繁荣发展，除了老客户订货，还有周边游客过来采摘，也提高了当地果农收入。赵世东表示，为了进一步吸引新老客户，洒渔镇借助“苹果产业”发展，以洒渔河流域烟柳长廊为依托，建设一批农旅融合乡村振兴示范点，形成“春赏花、夏纳凉、秋摘果、冬赏雪”农旅业态，预计每年吸引游客40余万人次，旅游收入1亿余元，带动2万户群众增收。

这只是我国“四好农村路”建设带动特色产业发展的一个缩影。党的十八大以来，我国掀起了一轮又一轮农村公路建设热潮，从雪域高原到草原天路，“四好农村路”从无到有、从有到优，逐渐成为广大农民群众的致富路、幸福路。

数据显示，截至2022年年底，我国公路里程已达535万公里，其中超过450万公里的农村公路，像一条条“毛细血管”分布在中国的广袤大地上，为广大农村带来了源源不断的人气和活力。

“农村公路打破了区域隔绝、破除了地理屏障，连接起日新月异的城市和生机勃勃的乡村，是中国新时代真正的‘新时代超级工程’。”10月31日，交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任孙文剑在2023年“行在乡村 游在路上”最美自驾精品线路主题推选活动启动仪式上表示，当前，超过450万公里的农村公路已经真正成为我国新时代的超级工程、民心工程，也必将成为中国未来的网红工程。

道路通，百业兴。依托“四好农村路”的建设，不但加速了人流、物流在城乡间流动，还让农村地区实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”。如今，四通八达的农村公路，已化作经济的脉络，见证着农村发展巨变，联通了百姓幸福生活。

(责编：孙红丽、吕骞)
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