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“买卖全球”更畅通 跨境电商为经济发展注入新动能

王绍绍
2023年11月02日07:52 | 来源：人民网
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随着国际物流快速发展，跨境购物越来越便利，“双11”购物节日益成为中国电商与海外消费者、中国消费者与海外商家沟通交流的桥梁。

作为国际贸易发展的新业态，我国跨境电商发展速度快、市场潜力大、带动作用强，日益成为外贸高质量发展的新引擎。海关最新数据显示，今年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%。今年前8个月，我国可数字化交付的服务贸易规模达1.81万亿元，同比增长10.4%。

目前，跨境电商成为不少外贸企业获得订单的重要途径，有效助力了我国外贸稳规模、优结构。“我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示。

10月底，各大电商平台陆续开启今年的海外“双11”购物节，推出多种玩法及满减、折扣等优惠活动，电商交易拉动消费效应显著，国内跨境电商也将迎来全年最大的生意增长机遇。

近日，多地跨境电商比往日更加忙碌，借助购物节活动，让优质商品走向世界。宁波保税区各大跨境仓库外集卡车、快递车穿梭不息，仓库内货架上早已堆满了各色待售的跨境商品。据测算，今年“双11”宁波跨境电商保税仓备货超8500万件。

随着数字新基建和信息技术迭代，电商平台及物流体系已相当成熟，能够提供高效便捷的跨境电商服务，为消费者提供更好的购物体验。“我国跨境电商增长潜力巨大，日益成为外贸增长和经济发展的新动能，借助跨境电商平台，全球消费者可以随时随地‘买全球’，越来越多的全球消费者习惯在线上购物。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力说。

第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，跨境电商等业态模式保持较快增长。目前，我国跨境电商货物进出口占整体外贸比重由5年前的不到1%上升到5%左右。我国跨境电商主体已超10万家，进出口额1亿元以上的约7800家。跨境电商已经成为我国外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。

近年来，随着中国电商企业海外市场的不断拓展，跨境物流服务也持续升级物流通道，助力中国品牌顺利出海。许多物流公司为海外“双11”网购提速，为全球消费者带来更加优质的购物体验。

业内专家表示，企业应加大基础设施建设投入，提高通关效率，优化物流、信息流通道，建立完善的海外仓服务体系，提高仓储及配送能力，提高自身竞争力，进一步推动跨境电商平台发展。

“今年堪称史上最快的海外‘双11’。”菜鸟国际快递“双11”项目负责人表示，为迎接海外“双11”，菜鸟将联合速卖通发布“六大跨境物流保障”，通过物流技术规模化应用与物流基建升级，跨境商家与海外消费者将体验到物流真真切切的“快”，助力商家实现大促单量增长。

“我国数字经济快速发展，国内跨境电商平台已形成一定比较优势，是跨境电商新业态加速发展的重要原因。”中国服务外包研究中心副研究员郑伟说。

在外贸新格局下，我国积极培育跨境电商新业态新模式，跨境电商已成为我国外贸增长的重要动力。未来，企业也应在跨境电商赛道上持续精准发力，充分利用数字化手段来挖掘贸易潜力，加速实现更多“中国制造”出海，助力贸易高质量发展。

“我们将从多方面着手，秉持开放合作共赢的发展理念，抢抓数字经济发展机遇，建立健全数字贸易促进政策，营造良好的数字营商环境，推动数字贸易改革创新发展。”业内专家表示。

(责编：孙红丽、吕骞)
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