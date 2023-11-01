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神舟医疗救护队：撑起航天员生命安全“保护伞”

人民网记者 赵竹青
2023年11月01日20:07 | 来源：人民网
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有这么一群人，为了守护神舟英雄平安“回家”，他们已备勤120多个日夜；有这么一群人，为了护卫祖国航天事业“腾飞”，他们已默默坚守了20个春秋……他们是神舟医疗救护队，承担航天医疗救护任务，广袤的戈壁印刻着他们的担当，他们是坚守者、保卫者、逆行者。

载人航天是人类航天活动中最复杂、难度最大、要求最严的系统工程，任何一点小小的差池、失误，都可能对航天员造成巨大伤害。

作为保障航天员生命安全的神舟医疗救护队，责任重大，使命在肩。从2003年神舟五号载人飞行任务至今，医疗救护队圆满完成12次神舟载人飞船发射和11次返回舱回收医疗保障任务。

每次载人飞行任务，神舟医疗救护队以创新为立足根本，明确“万无一失”的保障目标，把应对随时可能发生的伤病情作为医疗救护训练演练的重中之重，抽调精兵强将，组成专业互补全覆盖、老中青搭配成梯次、名医专家当领衔的医疗救护团队奔赴大漠深处，把“着陆场就是战场、救得好就是打胜仗”当成自己的第一使命，精心组织实战演练，全装全员空地合练。

今年国庆假期的第3天，飞机载着医疗队从首都机场径直飞向西北大漠，当人们还沉浸在节日的氛围中，神舟医疗队员早已到达东风着陆场，一场持续10小时的搜救演练在这里悄然进行。

随着主着陆场总指挥“演练开始”命令的传来，一架架直升机直抵搜救现场，100米高空陆航直升机舱门豁然打开，机组人员在巨大的轰鸣中冲神舟医疗救护队员朱明高喊“准备好了吗”，其旋即坚定的竖起拇指，抛出绳索、压紧膝盖、奋力蹬出、握稳刹车手……一整套动作干净利索、一气呵成，稳稳降落在西北戈壁滚滚黄沙中，在风沙弥漫中，有条不紊的救治迅速展开。

“这场演练从白天持续到黑夜，主要针对航天员‘被动出舱’后可能出现的冲击、碰撞、高温、燃烧等物理性损伤进行实施，目的是提升医疗救护队员快速判断伤情和开展紧急施救的能力。”医疗救护队员们说，锻造“拉得出、上得去、救得好”的卫勤保障力量，是医疗救护实战化训练演练的“主攻点”。

20年来，医疗救护队员步履不停，把每次任务当成一个崭新的课题，不懈探索，顽强拼搏，攻克了一道道技术难关，取得了一项项创新成果。

神舟五号，首次航天救护，他们依靠丰富的临床经验和缜密的逻辑推论，形成并验证了一套完备的航天医疗救护程序，填补了航天医疗救护领域的空白。

神舟七号，首次采取“一机盯一人”的办法展开施救，有效提升了夜间搜救保障能力，为拯救生命赢得了宝贵时间。

神舟十一号，首次冬季返回，他们开展野外低温微光条件模拟急救演练，在-18度的冬夜每小时进行户外实测，最终探索出一整套极寒条件下增温保温办法和救治措施。

神舟十二号，首次开展飞船待发段、上升段、在轨飞行段和返回搜救段的全过程医疗救护保障，针对航天员在轨时间长的实际，系统形成了“抗疲劳、防差错”9大类93种医疗救治预案，为后续载人航天医疗保障提供了有益经验。

神舟十四号、十五号，首次“太空会师”，面对非正常情况返回可能陡增的新挑战新要求，医疗救护队再次向医学高地发起冲锋，制定了10余种典型应急处置原则和伤情救治方案，筑起了一道守护航天员生命安全的防护线……

神舟十七号、神舟十六号“一上一下”间隔时间短，面对任务转换快、准备时间紧、保障要求高、救治难度大的实际，医疗救护队员再一次迎着困难上，争分夺秒、一遍一遍地练流程、强技能，圆满完成了所有综合演练任务。

“我们不求高光，不争彩头，只求为航天事业奉献自己的一份力。”3次执行神舟医疗保障任务的孔祥锴笑着说：“我虽然没看过神舟发射，但我很自豪。因为每次发射成功，贺电都提到‘有关人员’，这‘有关人员’指的就是我们，这是对我们最高的奖赏和鼓励。”

“当苍穹奏响雄浑的乐章，我们在戈壁守望着惊天的回响；当大漠披上节日的盛装，我们在远方默默地收起行囊。航天员健康返航，是对神舟医疗救护队最大的褒奖……”这是医疗救护队员自己创作的歌曲。每当听到这熟悉的旋律，医疗救护队员都会动情地说：“为航天员撑起生命安全‘保护伞’，我们甘做‘无名星’！”

(责编：赵竹青、吕骞)
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