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央企数字化转型稳步推进 助力传统产业转型升级和新兴产业培育

人民网记者 杜燕飞
2023年10月28日10:43 | 来源：人民网
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聚焦重点行业领域，加速数字技术对传统产业全方位、全链条改造；构筑5G、北斗导航系统，加快新型数字基础设施建设；依托大数据、人工智能领域布局，成立专业数字化公司，推动自身数字化转型发展……近年来，作为国民经济发展的中坚力量，央企稳步推进数字化转型，在运营数字化、管理数字化和产品数字化等方面频频发力，数字化转型取得积极成效。

业内人士表示，在数字经济大潮中，数字化转型已不是企业的“选修课”，而是关乎企业长远发展的“必修课”。传统产业转型升级的一个重要路径就是数字化。数字化技术可以焕发传统产业青春，持续提升企业和产品竞争力。目前，央企在数字化建设取得了诸多成效，其中，在提高生产效率、提升产品竞争力等方面效果更为明显。

在推进重点领域智能化升级方面，中材国际新建及改造智能水泥工厂150余座，融合应用AI算法和大数据，劳动生产率提升了50%以上，也提高了产品质量；鞍钢集团近5年累计投资64.5亿元，实施463个数字化智能化项目，旗下鲅鱼圈分公司打造新冶金流程智慧透明工厂，产线自控化率100%；雁宝能源依托5G技术，推出全国首套机车联动全流程智能装车系统，装运火车可自动给料、上煤、识别车号，精准定位车厢，自动定量配煤、装载，装车偏载率降低42%，装车效率提高15%……国资委发布的数据显示，2022年中央工业企业关键工序数控化率达到73%。

与此同时，近年来，越来越多的央企通过内部资产整合，组建了以数字经济为主要业务的专业化公司，在服务自身数字化转型的同时，加快数字新兴产业培育，积极布局数字经济新赛道。以国投云网数字科技有限公司为例，该公司将在云网基础设施建设、管理数字化系统建设、网信安全防护体系建设中发挥作用，探索符合国家战略和发展趋势的新领域、新业态，激发企业改革创新的生机活力，成为数字经济领域发展战略性新兴产业的新引擎。

有分析认为，央企成立数字科技类公司，有利于统筹加快技术研发和融合应用，改造提升业务布局和模式，更好地服务集团产业智能化发展和数字化转型。由于数字化转型周期长、投入大，数科公司的成立不仅可以支撑央企自身的数字化转型，打造新增长点，还可以带动上下游产业链供应链和数字经济高质量发展。

国资委此前召开的深入推进国有企业数字化转型专题会指出，国有企业要深刻认识国企数字化转型重要意义，加强对标评估、推进试点示范、完善体制机制、加强合作发展，深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平，加快世界一流企业建设，更好发挥国企科技创新、产业控制、安全支撑作用，为加快建设现代化产业体系、促进实体经济高质量发展作出更大贡献。

“下一步，国资委将深入实施国有企业数字化转型行动计划，加强数字技术攻关，深化数字技术与生产经营融合，进一步加快传统产业转型升级和新兴产业培育，充分发挥国有经济战略支撑作用，为数字中国建设做出更大贡献。” 国资委科技创新局负责人王晓亮此前在国新办新闻发布会上表示。

中国科学院院士、北京大学教授梅宏在国资委举办的第二期“智慧国资 数字央企”大讲堂上表示，央企要把握数字经济快速发展战略机遇，进一步树立“互联网思维”和“数字化思维”，加快数据要素市场培育、激活数据要素潜能，积极对现有业务流程、产品体系、管理架构、经营方式等进行变革性重构，推进数字化转型，通过创新现有产品和流程来释放新价值，赋能传统产业转型升级，壮大经济发展新引擎，更好助力数字中国建设。

(责编：李楠桦、高雷)
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