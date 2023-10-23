科技日报讯 （记者刘霞）美国IBM公司最新推出了一款类脑芯片“北极”，其运行由人工智能驱动的图像识别算法的速度是同类商业芯片的22倍，能效是同类芯片的25倍。相关研究论文发表于10月19日出版的《科学》杂志。

“北极”芯片将其计算模块与存储信息的模块交织在一起，允许每个计算核心像访问相邻的存储块一样轻松地访问远程存储块，大大加快了计算单元和存储单元之间信息交换的速度。这一设计思路受到了人脑工作方式的启发。IBM之前曾基于这一想法制造出名为“真北”的芯片，但“北极”将这项技术转变为一种与当代计算机中使用的硅片技术兼容的数字架构。研究团队负责人、IBM研究实验室的达尔门德拉·莫德哈表示，这是一种看待计算机体系结构的新方法。

研究团队表示，新芯片能比市场上任何商业芯片更快、更高效地运行通用图像识别人工智能，以及用于语音识别和自然语言处理的人工智能，速度是同类商业芯片的22倍，能效是同类芯片的25倍。此外，与其他芯片架构相比，“北极”芯片更加紧凑，其在800平方毫米的空间内封装了220亿个晶体管。

但“北极”无法执行其他任务，如人工智能训练任务，也无法轻松运行更大的人工智能模型，研究团队计划证明多个“北极”芯片是否可支持大型语言模型。虽然“北极”芯片原型不太可能立即商业化，但“北极”芯片的数字架构极具创新性，对于使人工智能在自动驾驶汽车和飞机的计算硬件上高效运行至关重要。

(责编：王震、陈键)

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