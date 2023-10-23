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“农”墨重彩绘“丰”景系列报道

全国秋收进度近八成 秋播秋种工作有序推进

2023年10月23日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获77%。同时，秋播秋种工作有序推进。

分作物看，大豆收获接近尾声，玉米收获近八成，中稻过八成。

近期，在河南省安阳市滑县，秋收工作已基本结束。粮食归仓后，河南安阳市滑县种粮大户王付强悬着的心踏实了不少，“我今年种的1000多亩玉米产量很是可观，每亩能达到1300多斤。”

“‘三秋’期间，共有3300多台联合收割机、5000多名农机手和23支农机应急作业服务队抢天夺时，奋战在秋收一线，机械化收获占比99%。”滑县农技推广中心副主任陈一品介绍。

秋分早霜降迟，寒露种麦正当时。近期，秋播秋种工作正有条不紊地推进。在滑县城关街道大吕庄村的农田内，几台旋耕机正在来回穿梭旋耕土地，为秋种工作做足准备。

“俺家这10多亩地已经犁好了，今年土壤墒情也比较好，这几天就把冬小麦种下，争取来年有个好收成。”滑县城关街道大吕庄村村民孙慧对来年的收成颇有信心，这信心源于农技工作者的大力帮助。

据了解，为确保秋播工作顺利推进，滑县组织农技人员深入田间地头，推广化肥减量增效技术，提高肥料利用效率，指导农户因地制宜科学播种，同时，还成立农机服务小分队，运用技术手段提高种植效率，提高播种质量。

“我们农技部门组织100余名技术指导员分包乡镇，下乡指导农民科学播种小麦，重点推广深耕深松、秸秆还田、种子包衣、适期晚播等关键技术，确保小麦一播全苗。”陈一品说。

纵观全国，各地秋播工作陆续展开，农业农村部已派出工作组开展“三秋”生产指导服务。

“为盯紧盯牢秋粮收获和秋冬种重点环节，4个工作组已分赴黄淮海、长江流域和西南、西北等重点省份，指导适期播种努力种足种满，帮助协调解决农资供应、政策落实、防灾减灾等方面的困难问题。”农业农村部种植业管理司相关负责人表示，今年将继续发挥下沉一线包省包片机制作用，包联司局分区域、分环节调度秋收秋冬进度，推动各地落实落细具体措施，确保“三秋”生产顺利开展。

(责编：罗知之、高雷)
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