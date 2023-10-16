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第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举行 新闻中心正式启用（图）

2023年10月16日15:56 | 来源：人民网
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人民网北京10月16日电 （记者杜燕飞、许维娜）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（以下简称高峰论坛）将于10月17日至18日在京举行。16日，位于国家会议中心E1、E2展厅及前厅的高峰论坛新闻中心正式运行。

记者了解到，新闻中心建筑面积约11000平方米，设有媒体公共工作区、新闻发布区、科技文化互动展示区等多个区域，不仅可以满足记者们融媒体报道需求，还通过科技手段展示北京魅力。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心。人民网记者 许维娜摄

据介绍，新闻中心可支持多达10路高清公共信号，并设有互联网推流服务，可实现多码率、多编码方式的网路分发场景。同时提供素材文件转码，助力实现媒体多渠道、多形式融合报道。在网络通信方面，新闻中心实现千兆到桌面、千兆WIFI接入和千兆5G视频回传，通过主备链路，安全高效满足记者高速上网和报道需求。

在媒体公共工作区，两侧矗立着两本打开的“书画”，分别为“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。“书画”中描绘共建国家标志性建筑及合作成果，用手机扫码，即可通过AR增强现实技术，将古丝绸之路的场景叠加于书画上。

在科技文化互动展示区，观众可以通过8K、360度虚拟拍摄、人工智能等科技手段，身临其境感受北京市落实“四个中心”功能定位和推进“三个文化带”建设所取得的成就。

此外，新闻中心还设置了非遗传承人的现场互动体验。现场展示景泰蓝、木版水印、彩塑京剧脸谱、仿古瓷、京式旗袍和同仁堂中医文化工艺等，观众可在此亲手参与体验，感受中华传统文化魅力。

新闻中心媒体公共工作区两侧矗立着打开的“书画”。人民网记者 杜燕飞摄

新闻中心媒体公共工作区两侧矗立着打开的“书画”。人民网记者 杜燕飞摄

位于新闻中心的科技文化互动展示区。人民网记者 许维娜摄

记者在新闻中心非遗传承人展区进行体验。人民网记者 杜燕飞摄

记者在新闻中心非遗传承人展区进行体验。人民网记者 杜燕飞摄

位于新闻中心的人民日报电子阅报栏。人民网记者 杜燕飞摄

位于新闻中心的人民日报电子阅报栏。人民网记者 杜燕飞摄

(责编：孙红丽、吕骞)
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