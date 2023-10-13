人民网北京10月13日电 （记者杨曦）国家统计局13日发布数据显示，2023年9月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比与上月持平，环比上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.5%，环比上涨0.4%。

CPI环比上涨，同比持平

国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，9月份，消费市场持续恢复，CPI环比继续上涨，但受上年同期对比基数走高影响，同比由涨转平。

从环比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约0.06个百分点。今年中秋、国庆节前市场供应较为充足，食品价格涨幅略低于历史同期平均水平。食品中，开学季叠加双节临近，鲜菜和鸡蛋价格分别上涨3.3%和3.2%；休渔期结束供应增加，虾蟹类和海水鱼价格分别下降2.6%和0.8%；猪肉、鲜果、禽肉类等食品价格基本稳定。非食品价格上涨0.2%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.14个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，其中受国际油价上行影响，国内汽油价格上涨2.4%；秋装换季上新，服装价格上涨0.9%。服务价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%，其中暑期结束出行减少，飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别下降12.6%、5.5%和3.4%；新学期开学，教育服务价格上涨1.4%。

从同比看，CPI由上月上涨0.1%转为持平。其中，食品价格下降3.2%，降幅比上月扩大1.5个百分点，主要是上年同期食品对比价格走高，影响CPI下降约0.60个百分点。食品中，猪肉和鲜菜价格分别下降22.0%和6.4%，降幅分别扩大4.1和3.1个百分点，合计影响CPI下降约0.51个百分点，占食品价格总降幅近九成；羊肉和食用油价格分别下降5.1%和3.1%，降幅均有扩大；水产品和鲜果价格由涨转降，降幅分别为1.5%和0.3%。非食品价格上涨0.7%，涨幅扩大0.2个百分点，影响CPI上涨约0.57个百分点。非食品中，工业消费品价格下降0.3%，降幅收窄0.5个百分点，其中汽油价格下降1.2%，降幅收窄3.4个百分点。服务价格上涨1.3%，涨幅与上月相同，其中飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨14.0%、12.3%和10.4%，涨幅均有回落；教育服务价格上涨1.8%，涨幅有所扩大。

据测算，在9月份的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.2个百分点，上月为0.2个百分点；今年价格变动的新影响约为0.2个百分点，上月为-0.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅与上月相同。

PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄

董莉娟分析，9月份，受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。

从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。国际原油价格继续上行，带动国内石油和天然气开采业价格上涨4.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.1%。需求改善、供给偏紧，推动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.2%，煤炭开采和洗选业价格上涨1.1%。黑色金属冶炼和压延加工业价格持平。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.7%，农副食品加工业价格上涨0.6%，纺织业价格上涨0.2%；计算机整机制造价格上涨0.7%，智能消费设备制造价格上涨0.5%；锂离子电池制造价格下降1.5%，新能源车整车制造价格下降0.1%。

从同比看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，生产资料价格下降3.0%，降幅收窄0.7个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.1个百分点。主要行业价格降幅收窄：煤炭开采和洗选业下降15.6%，收窄0.6个百分点；化学原料和化学制品制造业下降7.1%，收窄3.3个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降6.7%，收窄2.9个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降5.0%，收窄1.6个百分点；石油和天然气开采业下降3.3%，收窄7.3个百分点。上述5个行业合计影响PPI同比下降约1.42个百分点，占总降幅的近六成。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨5.7%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.7%；新能源车整车制造价格下降4.5%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.8%。

据测算，在9月份2.5%的PPI同比降幅中，翘尾影响约为-0.2个百分点，上月为-0.3个百分点；今年价格变动的新影响约为-2.3个百分点，上月为-2.7个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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