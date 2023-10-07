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中国辣椒年产量稳居世界第一，食辣人口超5亿——

小辣椒长成大产业

本报记者 邱海峰
2023年10月07日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在中国，“辣”是不少地方餐桌上的一大特色。从四川的麻辣火锅到湖南的剁椒鱼头再到陕西的油泼辣子面，由南到北，总有食客对辣有着独一份偏爱。

　　近日举办的第二届中国数字辣椒产业发展大会发布数据显示，中国是世界第一大辣椒消费国，同时辣椒年产量稳居世界第一，种植范围覆盖全国28个省（区、市），产业规模持续扩大。眼下，正值新一季辣椒收获上市时节，今年各地辣椒生产情况怎样？市场供需形势如何？本报记者就此进行了采访。

　　

　　中国辣椒产量占全球近一半

　　辣椒别名辣茄、海椒，是重要的蔬菜品种。数据显示，当前中国辣椒年种植面积超过3000万亩，占全国蔬菜种植面积的10%左右，在各类蔬菜中位居前列。

　　“从400多年前传入中国时仅作观赏用，到后来的食用、药用，辣椒的多样性价值不断被发现，种植规模也随之扩大。”中国农业科学院农业信息研究所副研究馆员林巧介绍，辣椒营养丰富、风味多样、生长性强，可鲜食，也可加工成辣椒酱、干辣椒和辣椒油等产品；除了食用价值，辣椒还具有重要的经济价值和社会价值，辣椒素、辣椒红素和辣椒碱在医疗、食品和工业等领域均有应用。近年来，全球辣椒种植面积与产量稳步增长，中国辣椒产业也进入快速发展阶段。

　　根据联合国粮食及农业组织统计数据，2000—2021年，全球30%以上的辣椒在中国种植，2021年中国辣椒种植面积占全球种植面积的36.72%，较2000年增长了约5.59个百分点，是世界辣椒种植的主要国家。产量方面，全球及中国辣椒产量近年均大幅增长，其中中国产量占全球近一半，是全球最大的辣椒主产国。

　　与生产规模一同扩大的是国人对辣椒的需求。林巧表示，近年来，辛辣饮食文化广泛传播，统计显示全国食辣人口超过5亿，其中江西、贵州、湖南、四川和重庆等地是食辣的主要区域。同时，不同地区呈现不同的食辣特点，例如四川和重庆偏好麻辣，贵州偏好糟辣，湖北偏好卤辣，湖南偏好香辣，广西和云南等地偏好酸辣。

　　9月中旬，王老吉、美团外卖及多家媒体机构联合发布了一份辣文化调查报告，全国超六成受访者表示喜欢吃辣，其中非常喜欢吃辣的占24.37%，明确表示不喜欢吃辣的占6.65%；有近八成餐厅售卖辣菜，其中最受欢迎的辣菜是四川菜，湖南菜的辣度等级获评第一。

　　不仅满足国内需求，中国辣椒也走上了全球消费者的餐桌。据介绍，全球范围内，辣椒及其制品已有1000余种，超过2/3的国家或地区种植或食用辣椒。目前，中国是主要的辣椒出口国之一，出口的辣椒分为干辣椒和鲜辣椒，包括未磨的辣椒干、已磨的辣椒、鲜或冷藏的辣椒等。

　　根据农业农村部农业贸易促进中心官网数据，2022年，中国辣椒出口额17亿美元，同比增长11.6%。其中，干辣椒出口额15.6亿美元，同比增长8.1%；鲜辣椒出口额1.4亿美元，同比增长71.2%；中国辣椒前三大出口市场依次为美国、日本和西班牙，合计占辣椒出口总额的41.1%。

　　黔豫滇3省种植面积约占全国1/3

　　随着辣椒市场需求的持续增加，全国多地积极布局。

　　从规模看，贵州省作为中国最早食用辣椒的地区之一，如今辣椒种植面积常年稳定在500万亩以上，约占全国的1/6，是国内辣椒种植第一大省。

　　关于贵州与辣椒的渊源，1721年的《思州府志》记载道：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”，讲述了曾经的贵州缺少食盐，当地民众在反复尝试后选择了辣椒作为代盐之物，这也是辣椒在中国用于食用的较早记载。贵州省农业农村厅副厅长步涛介绍，经过多年种植，凭借独特的生态、气候和环境优势，贵州生产的辣椒品类不断丰富，遵义朝天椒、大方皱椒、花溪辣椒等地方特色品种以及老干妈、苗姑娘等品牌在国内外市场上享有较高声誉。

　　“随着辣椒产品进一步拓展，食辣人群的增加、地区的扩大，辣椒市场正呈现产销两旺的态势。”步涛说，贵州近年持续稳定辣椒种植面积，强化基础设施建设，大力推广绿色高质高效生产技术，今年全省辣椒种植面积达到520万亩，仍是全国唯一超过500万亩的省份，预计产量770万吨，种植业产值300亿元以上、加工产值160亿元以上，产销规模继续位列全国第一。

　　除了贵州，河南、云南、湖南、四川、内蒙古等地也是辣椒种植大省（区）。其中，河南、云南种植面积均在200万亩以上，与贵州一起位列全国辣椒种植面积前三位，3省种植总面积超过1000万亩，占全国辣椒种植面积1/3左右。

　　在“中原粮仓”河南的农业版图中，不仅有种植面积全国第一的小麦，还有全国最大的朝天椒种植区。河南省农业科学院园艺研究所茄果类研究室主任姚秋菊介绍，河南辣椒种植面积稳定在300万亩左右，其中以朝天椒品种最具优势。朝天椒属茄科辣椒属，又名三樱椒、天鹰椒，可鲜食、泡制，又可作为干辣椒使用，是优良的鲜食和加工蔬菜。近年来，朝天椒的栽培面积占全国辣椒的比重逐年上升，其中河南朝天椒种植面积居全国首位，年产销量约50万吨，在内销和外贸上也居全国之首。

　　“在各地持续布局下，国内辣椒种植正在形成一些相对稳定的产区，如嗜辣的湖南、贵州、四川、重庆为单生朝天椒干椒主产区，‘南菜北运’基地广西、云南主产鲜食辣椒，河南、山东、河北等地是簇生朝天椒主产区。”中国农业科学院茄科蔬菜创新团队首席科学家王立浩说，全国范围来看，当前辣椒种植已覆盖28个省（区、市），近10年种植面积增长30%左右，辣椒产业规模持续扩大。

　　辣椒产业促进农民增收致富

　　辣椒产业的持续发展有效满足了市场需求，也成为不少地方促进农民增收的主产业之一。

　　“今年咱这辣椒收成不错，亩产超过了6000斤。”在内蒙古自治区通辽市开鲁县义和塔拉镇复兴村，椒农谭宝会忙着采摘地里的红辣椒，“产量高，售价也有提升，今年比去年每斤高出0.1元，一亩净赚5000多元。”

　　作为全国县域种植红辣椒面积最大地区，开鲁县每年红辣椒种植面积稳定在60万亩以上。当地农牧局有关负责人介绍，开鲁县种植红辣椒已有60多年历史，目前年均产量30亿斤。辣椒产业的发展壮大，直接促进了6万户农民从事红辣椒种植，5万余人在红辣椒全产业链就业，每年劳动力务工收入达3.6亿元。

　　在安徽省宿州市萧县，当地椒农的主要收益并不来自辣椒果实的直接销售，而是其中的一粒粒种子。“我们这有300多亩标准化大棚育种基地，主要进行辣椒种子生产繁育、加工销售及技术推广，每年带动周边100多户农民依靠辣椒育种增收1000万元以上。”位于萧县的安徽华强种业有限公司科研示范基地负责人穆克利说，今年市场销售情况较好，目前基本卖完了，基地正为新苗栽种作准备。

　　萧县被誉为“全国辣椒制种第一县”，其产的辣椒种子不仅销往全国各地，还出口日韩及东南亚国家。萧县农业农村局有关负责人介绍，萧县辣椒育种生产量占全国辣椒杂交用种量的50%左右，其中鲜食类线椒份额更大，约占60%以上。目前，全县年产优质辣椒种子35万余公斤，产值近10亿元，直接带动6000户以上农民增收致富。

　　“辣椒产业是农业经济的重要组成部分，从种植、制种到初加工、精深加工，辣椒产业链的不断延长推动产品附加值持续提升，进一步拓宽了农民增收渠道。”林巧说，聚焦辣椒产业，目前各地已有相关的全国“一村一品”示范村镇超70个，形成全国名特优新农产品40个左右，在助力地方农业经济发展、巩固脱贫攻坚成果等方面发挥着积极作用。

　　推动辣椒产业发展，各地还在继续发力。贵州近日明确将围绕“生态贵椒”持续打响省级公用品牌，大力支持地方区域品牌、企业品牌创建和国家地理标志保护产品申报；内蒙古提出支持集约化育苗企业发展，持续推进露地加工辣椒规模化、机械化发展；湖南从多层面整合辣椒文化资源，挖掘富有食辣文化底蕴的辣椒文化产品，力争打造辣椒文化旅游“新名片”。

　　林巧认为，当前，各地辣椒产业快速发展，但也面临产品同质化、种质资源挖掘利用不足、中高端产品竞争力有待提升等问题，相关地方还应进一步发挥本地特色，因地制宜优化产业结构布局，培育更多抗病性强、适应机械化产收的品种，提升辣椒生产和管理的全程机械化水平。同时，开发更多符合不同市场需求的辣椒产品，提高品牌美誉度、认可度，以品牌效应实现辣椒产品增值、产业增收。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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