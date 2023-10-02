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黑土地上的乡村新事：“新农人”玩转“新农具”

2023年10月02日09:13 | 来源：新华社
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原标题：黑土地上的乡村新事：“新农人”玩转“新农具”

　　科技加持，稻田管理更加智慧；农产品直播带货，一晚上卖出500单；农业托管，一个人就能管数万亩良田……国庆假期，记者走进辽宁省看乡村新事：“新农人”玩转“新农具”。

　　金色的稻浪翻滚，丰收在望。在辽宁省盘山县坝墙子镇，齐欢足不出户，借助卫星导航和田间传感器系统，通过手机就可以查看水稻长势、研判秋收形势。

　　2021年，齐欢辞去稳定的工作，承包农田、引入先进设备，创办集种植、加工、销售于一体的农事企业。“好品种，高科技，全产业链，大米也能卖出高价。”

　　在营口市老边区，当地成立了新农人产业协会，利用当地网红经济的优势，汇聚种植养殖带头人、农资销售行家、流量主播、电商从业者等各业人才。

　　走进老边区柳树镇东柳村一间瓦房，任嘉辉正忙着拍摄视频。简易搭建的摄影棚里摆满了灵芝盆景，大大小小的灵芝层层叠叠，姿态华美的“孔雀”活灵活现，振翅欲飞的“仙鹤”栩栩如生……

　　任嘉辉在拍摄灵芝视频。新华社记者武江民 摄

　　这里是任嘉辉和父母一起创办的灵芝种植基地，父母负责种植技术，任嘉辉负责销售运营，每天晚上，一个三脚架、一台手机，身后是整齐排列的灵芝，任嘉辉一直播就是一整晚。如今平均一晚上就能卖出500单。

　　乡村振兴离不开年轻人。辽宁省从2022年起，推出“头雁”项目，全省每年培育约600人“头雁”，力争用5年时间培育一支3000人左右规模的乡村产业振兴带头人队伍。

　　梁日鹏就是其中之一。毕业于沈阳农业大学的梁日鹏，上学期间曾走访、调研全国近100个农业合作社。2017年起，梁日鹏到沈阳市法库县创办了农业服务公司，推广土地托管模式。如今，他已成为数万亩黑土地的管家。

　　“我们将农田管理接入了物联网系统，一台手机就能管数万亩地。”梁日鹏说，他参与设计的“万盈管理系统”，利用GPS对农户的承包地进行查田勘界、实地测绘。每一块托管的土地都有一个二维码，农户可随时用微信扫描了解服务进程。

　　平时，梁日鹏还给农机手和乡村经纪人培训，教他们使用免耕播种机、秸秆打包机、植保无人机等各式新农机。“现在越来越多人想跟着我一起干，我们的土地托管面积也会越来越大。”梁日鹏说。（记者武江民、汪楠）

(责编：孙红丽、陈键)
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