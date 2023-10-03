人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰）中秋国庆假期期间，在河北秦皇岛“求仙栈桥”码头，不少游客乘坐“嘉年华公主号”游船游览北戴河海域，感受大海深邃纯净。

在海南，琼州海峡客滚运输将投放47艘大型客滚船舶，高峰日将发送230航次以上，其中新海港至徐闻港、秀英港至海安新港两条航线将安排200个航次以上，以充分保障过海运力需求。

记者从交通运输部获悉，中秋国庆假期第4日（10月2日），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5344.2万人次，比2022年同期增长56.4%，比2019年同期下降37.0%。

今年中秋国庆假期叠加，探亲流、旅游流高位运行，全社会人员流动量将大幅增长。面对客流高峰，我国各地交通运输部门狠抓各项举措落地落实，以最大能力、最高标准、最实举措、最优服务，全力以赴确保假期运输服务保障安全有序和高质量完成安全生产各项任务。

为确保安全，河北海事部门进一步加强对船舶消防、救生等安全关键设备的检查，全面排查风险隐患，并创新应用“安航卫士”旅游船艇安全共治服务平台，保障海上观光游客安全。

江苏交通部门加强城市城乡交通与铁路列车、民航班机等信息共享和衔接，多渠道发布客运服务信息，根据客流变化及时增开售票窗口、延长售票时间，推广应用电子客票服务和“无纸化”出行。

吉林交通部门充分运用信息化路网监测手段，通过400处路网视频监测和G302智慧公路道路运行信息采集平台，开展公路运营状态实时监测，并向公众发布假期天气情况、公路施工路段节点及绕行路线、交通流量预测、省内旅游景区指南、服务保障、出行提示等信息，科学合理引导公众出行。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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